  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Yeni Tarım Bakanı Kirişçi'den ilk mesaj

Yeni Tarım Bakanı Kirişçi'den ilk mesaj

Yeni Tarım Bakanı Kirişçi'den ilk mesaj

TBMM'de yemin ederek görevine başlayan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, ''Son dönemde yaşadığımız tarım ürünleri ve gıda konusundaki sıkıntıları bu süre zarfında başarılı şekilde yöneteceğiz'' dedi.

TBMM Genel Kurulunda yemin ettikten sonra gazetecilerin sorularını cevaplayan yeni Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, “Öncelikle sayın Cumhurbaşkanımıza bu görev tevdiyatından dolayı şükranlarımı arz ediyorum. Burada önemli olan millete, sektöre hizmet. Tarım herhangi bir sektör değil, ona bağımlı olarak gıda herhangi bir sektör değil. Stratejik ve bundan dolayı da vazgeçilmez bir sektör. Bu vazgeçilmezliğini bizim unutmamamız lazım. Elimizdeki teknolojik aletler bizi doyurmuyor. Bizi doyuran şey bağda, bahçede, kümeste, ağılda ürettiklerimiz. Son dönemde yaşadığımız tarım ürünleri ve gıda konusundaki sıkıntıları bu süre zarfında başarılı şekilde yöneteceğiz” dedi.

Çiftçilere mesajı olup olmadığı sorusu üzerine Kirişci, “Çiftçiler bu üretimi kapalı bir mekanda, sera, ahırları hariç tutarsak açık alanda yaparlar. İklimsel ve çevresel faktörlere açıktır. Üreticilerimizin biz daha fazla yanında yer alacağız. Bu konuya ilişkin kısa bir çalışmadan sonra daha geniş detaylarını paylaşabileceğimiz bir konu haline gelecek. Tarımın mevzuat açısından sorunu yok. Tarımın mevzuatıyla ilgili süreç yönetimi konusunda en güzel refah seviyesini maksime edecek çalışmalarımız olacak” ifadelerini kullandı.

İHA

Etiketler Tarım ve Orman Bakanı vahit kirişci
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
2 günde 2 kez zamlanan, benzin ve motorine 3'üncü zam geldi
AK Parti'den saç baş yolduran benzin ve mazot açıklaması
Bakan Pakdemirli istifa etti
Yeni seçim kanununda dikkat çeken ''ikamet'' ayrıntısı
Ev sahipleri, kiracılar dikkat! Mart 2022 kira zam oranı belli oldu
Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Şartlar değişti
Vakıf müdürü yardım isteyen kadını yaka paça dışarı attı
İlk 2 ayda 2022'nin en çok satan araba modelleri belli oldu
64 kilometrelik Rus askeri konvoyunun neden durduğu ortaya çıktı
Akrep Nalan'ın cenazesi evinden alınırken, herkesi ağlatan kare