Yeni Tarım Bakanı Kirişçi'den ilk mesaj

TBMM'de yemin ederek görevine başlayan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, ''Son dönemde yaşadığımız tarım ürünleri ve gıda konusundaki sıkıntıları bu süre zarfında başarılı şekilde yöneteceğiz'' dedi.

TBMM Genel Kurulunda yemin ettikten sonra gazetecilerin sorularını cevaplayan yeni Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, “Öncelikle sayın Cumhurbaşkanımıza bu görev tevdiyatından dolayı şükranlarımı arz ediyorum. Burada önemli olan millete, sektöre hizmet. Tarım herhangi bir sektör değil, ona bağımlı olarak gıda herhangi bir sektör değil. Stratejik ve bundan dolayı da vazgeçilmez bir sektör. Bu vazgeçilmezliğini bizim unutmamamız lazım. Elimizdeki teknolojik aletler bizi doyurmuyor. Bizi doyuran şey bağda, bahçede, kümeste, ağılda ürettiklerimiz. Son dönemde yaşadığımız tarım ürünleri ve gıda konusundaki sıkıntıları bu süre zarfında başarılı şekilde yöneteceğiz” dedi.



Çiftçilere mesajı olup olmadığı sorusu üzerine Kirişci, “Çiftçiler bu üretimi kapalı bir mekanda, sera, ahırları hariç tutarsak açık alanda yaparlar. İklimsel ve çevresel faktörlere açıktır. Üreticilerimizin biz daha fazla yanında yer alacağız. Bu konuya ilişkin kısa bir çalışmadan sonra daha geniş detaylarını paylaşabileceğimiz bir konu haline gelecek. Tarımın mevzuat açısından sorunu yok. Tarımın mevzuatıyla ilgili süreç yönetimi konusunda en güzel refah seviyesini maksime edecek çalışmalarımız olacak” ifadelerini kullandı.

İHA