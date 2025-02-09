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Yeni yasa teklifi için hak ihlali uyarısı: ''Tüm yurttaşlar bu düzenlemenin hedefi olabilir''

Yeni yasa teklifi için hak ihlali uyarısı: ''Tüm yurttaşlar bu düzenlemenin hedefi olabilir''
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CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül, Siber Güvenlik Kanunu'na ilişkin ''Bu vahim düzenleme, sade yurttaşın, sosyal medya kullanıcısının dahi düşüncesini açıklamasını engelliyor. Bunun adı demokrasi değil, baskı rejimidir.'' dedi.

Yasa teklifinin açıkça basın ve ifade özgürlüğünü hedef aldığını vurgulayan CHP’li Bülbül, teklifin 16. madde 5. fıkrasını anımsatarak “Teklif ile cumhurbaşkanı kararnamesi ile kurulan siber güvenlik kurulu başkanlığına da geniş yetkiler verilirken siber güvenlik başkanlığı istediği yerde hâkim kararına ihtiyaç duymaksızın arama yapabilecek, dijital materyallere el koyabilecek, kopyalama yapabilecek. AKP, bu teklif ile ifade hürriyetini, basın özgürlüğünü, konut dokunulmazlığını, özel yaşamın gizliliğini hedef alıyor” dedi.

Cumhuriyet'ten Doğan Öztürk'ün haberine göre, George Orwell’ın 1984 distopyasında bile görülemeyecek türden uygulamaların bu düzenlemelerle Türkiye’nin normali haline getirildiğini belirten Bülbül, “Başkanın yazılı emriyle, konutta, işyerinde, kamuya açık olmayan bütün mekânları kapsayacak şekilde arama, el koyma ve kopya çıkarma yetkisi veriliyor. Peki bu yetki hangi hallerde kullanılacak ve kime karşı kullanılacak diye sorduğumuzda bu soruların cevabını düzenlemenin içeriğinden alamıyoruz. Özetle, tüm yurttaşlar bu düzenlemenin hedefi olabilir” ifadelerini kullandı.

‘OTOSANSÜRÜ DAYATIYOR’

Teklifin iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası öngören veri sızıntısı maddesine ilişkin komisyona sorular yönelttiğini bildiren Bülbül, “Bu sızıntının olmadığı neye göre tespit edilecek? Kim karar verecek? Hiçbir netlik yok. Bu düzenleme, her şeyden önce otosansürü dayatan bir nitelik taşımaktadır. Bu düzenleme, gazeteciliği, basın özgürlüğünü hedef alan muğlak düzenlemelerle ifade özgürlüğünü gasp eden bir düzenleme olarak karşımızda. Bu vahim düzenleme, sade yurttaşın, sosyal medya kullanıcısının dahi düşüncesini açıklamasını engelliyor. Bunun adı demokrasi değil, baskı rejimidir. Buna izin vermeyecek, itirazımızı ortaya koymayı sürdüreceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Cumhuriyet

Etiketler CHP süleyman bülbül siber güvenlik teklifi
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