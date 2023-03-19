Yeniden Refah Partisi adayını açıklıyor

AK Parti, MHP ve BBP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'na katılıp katılmama konusunda henüz kararını vermeyen Yeniden Refah Partisi kararını ve Cumhurbaşkanı adayını yarın açıklamaya hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerine doğru giderken ittifak çalışmaları da devam ediyor. Özellikle aileyi ve kadını şiddete karşı koruyan 6284 sayılı kanunun kaldırılması talebinde bulunan Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) AK Parti, MHP ve BBP'den oluşan Cumhur İttifakı'na katılıp katılmayacağı merak konusu oldu. YRP, uzun süren istişarelerin ardından AKP’den gelen Cumhur İttifakı’na katılım teklifi için kararını açıklayacak. Partinin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Fatih Erbakan'ın 20 Mart'ta (yarın) saat 13.00’te partisinin genel merkezinde, ittifak teklifine ilişkin partisinin kesin tutumunu kamuoyuna açıklayacağı duyuruldu.