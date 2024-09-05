Yeniden Refah Partisi erken seçim için tarih verdi

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'ı destekleyen Yeniden Refah Partisi erken seçim çağrısını yenileyerek, 2025 yılı 23 Kasım Pazar günü erken seçim istedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, ekonomik kriz, enflasyona dikkat çekti; partisinin erken seçim için kararlaştırdığı tarihi açıkladı.

Kılıç, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Enflasyon, açlık sınır ve yoksulluk sınırı rakamlarını anımsatan Kılıç, erken seçimle ilgili tartışmalarla ilgili, "2025 yılında 23 Kasım Pazar günü erken seçim için makul bir tarih olacaktır" dedi.

Kılıç'ın açıklamasında öne çıkan başlıklar şöyle:

"Türkiye'de erken seçim olabilir. Rakamları paylaştım sizinle. Bu şartlar altında Türkiye'nin uzun süre devam etmesi mümkün değil. Görünen köy kılavuz istemez. Türkiye'nin erken seçime doğru ilerlediğini görüyoruz.

2025 yılının sonbaharı olabilir, 2026 yılının ilkbaharı olabilir. Bu erken seçim kapıya dayanacaktır. Teşkilatlarımızı bu erken seçime hazırlıklı olmak için çağırıyoruz.

2025 yılında 23 Kasım Pazar günü erken seçim için makul bir tarih olacaktır. 24 Kasım pazar günü öğretmenler günü. Seçimde okullar kullanıldığı için ve öğretmenler de resmi görevli olduğu için bu şekilde bir seçim planlaması Türkiye'nin gündemine gelebilir. "

"PARA ALAMAMAK HAKLI BİR GEREKÇE OLAMAZ"

Şanlıurfa Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın YRP'den istifa etmesine ilişkin konuşan Kılıç, "Para alamamak, projeyi onaylatamamak, Ankara'nın hibelerinden yararlanamamak, seçilmiş belediye başkanının yer değiştirmesi için haklı bir gerekçe olamaz" diyerek sert tepki gösterdi.

Kılıç, şunları söyledi:

"Ayrılmasının haklı gerekçeleri olsaydı ayrıldığı gibi başka bir partiye geçebilirdi. Aldığı oyun 200 bini YRP'nin oylarıdır, belki de bir 50 bini kendisinin getirdiği oylardır. Genel Başkanımızla vedalaşmadan, gelirken selamla geldi, giderken selamsız gitti. Hiç kimse yeri doldurulamaz değil. Para alamamak, projeyi onaylatamamak, Ankara'nın hibelerinden yararlanamamak, seçilmiş belediye başkanının yer değiştirmesi için haklı bir gerekçe olamaz."