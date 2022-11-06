Yeniden Refah Partisi genel başkanını seçti

Yeniden Refah Partisi 2’inci Olağan Kongresi'nde tek aday olan Fatih Erbakan, yeniden genel başkanlığa seçildi.

Yeniden Refah Partisi 2’inci Olağan Kongresi, “Yeniden Refah Yeniden Erbakan” temasıyla Ankara Arena Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Kongrede bin 225 kayıtlı delege, partiyi 2023’te yapılacak seçimlere taşıyacak parti yönetimini belirledi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın tek aday olarak girdiği kongrede, 50 üyeli Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelikleri için de seçim yapıldı.



Programda bir konuşma yapan Erbakan, Milli Görüşçüler olarak siyaseti makam ve rakam için değil, Allah rızası için yaptıklarını belirterek, “Siyaseti ticaret olarak değil, ibadet olarak yapıyoruz. 7 milyar insanın dünya ve ahiret saadeti için siyaset yapıyoruz. Yeniden büyük Türkiye öncülüğünde, aynen ecdadımızın yaptığı gibi, yeryüzünde adil bir nizamı hakim kılmak için siyaset yapıyoruz” diye konuştu.

“Yeniden Refah Partimizin Amerika’da, İngiltere’de icazet arayışı olmamıştır”

Erbakan, seçim çalışmalarına başladıklarını ve hiçbir koalisyonun içinde yer almayacaklarını açıklayarak, “Ne ittifakı yahu. Milli Görüş yanardağ olmuş patlıyor. Milletimiz Yeniden Refah diyor, akın akın Yeniden Refah’a koşuyor. Yeniden Refah Partisi olarak ittifakımız milletimizledir. Yeniden Refah Partimizin Amerika’da, İngiltere’de icazet arayışı olmamıştır. Yeniden Refah Partimiz, milletimizden gizli görüşmeler yapmamış, pazarlık masalarına oturmamıştır. Gücünü yalnız Allah’tan ve aziz milletimizden almaktadır. İktidarı Washington’dan, Londra’dan değil, aziz milletimizden istemektedir” diye konuştu.



Kendileri dışındaki siyasi partilerin birilerinin güdümünde bir anlayışa sahip olduklarını savunan Erbakan, “Biz yolu Amerika’dan geçmeden iktidar olmuş ‘Milli Görüş’ Hareketiyiz. Biz kuvvet ve kudret sahibi Amerika değil, Cenab-ı Allah’tır inancındayız ve ikinci kırk yılda da yolumuz Amerika’dan geçmeden iktidar olacağız inşallah” açıklamasında bulundu.

“Biz elimizdeki tüm hukuki enstrümanları kullanarak LBGT derneklerini kapatacağız”

İktidara geldikleri takdirde aile bütünlüğünü koruyacak ve Türk değerlerine uygun, yerli yasalar çıkartacaklarını bildiren Erbakan, “Biz elimizdeki tüm hukuki enstrümanları kullanarak LBGT derneklerini kapatacağız. Bu işin propagandasının yapılmasına, normalleştirilmesine asla fırsat vermeyeceğiz” dedi.



Türkiye’nin 81 ilinden ve yurt dışından 53 bine yakın kişi katıldığı kongrede pek çok siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri, yabancı misyon şefleri ve büyükelçiler de hazır bulundu. Kongre, tek aday durumundaki Fatih Erbakan’ın yeniden partisinin genel başkanı seçilmesiyle son buldu.

İHA