Yeniden Refah Partisi teşkilatlarında toplu istifa şoku

Cumhur İttifakın katılmayıp seçimlere tek başına girme kararı Yeniden Refah Partisi teşkilatlarında karışıklığa neden oldu.

Yeniden Refah Partisi Orhangazi İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyelerinden çok sayıda kişi istifa ederek AK Parti’ye katıldılar.

Yeniden Refah Partisi’nde Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı yapan ve İdari Başkanlık görevinde bulunan Zekeriya Doğan ve beraberinde ki grup yaşanan son gelişmeler nedeniyle istifa ederek AK Parti’ye katılım sağladılar.

AK Parti Orhangazi İlçe Başkanlığı’nda rozet takdimi yapan AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Ulusu, 120 kişinin Ak Parti’ye katıldığını duyurdu. Yeni üyeleri; “Ailemize, teşkilatımıza hoş geldiniz” diyerek karşılayan Ulusu, ‘Birliğin, beraberliğin çok daha büyük önem kazandığı bu süreçte Partimize ve Liderimiz Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a gösterilen teveccüh bizleri de ziyadesiyle mutlu etmektedir. Bugün üyeliklerini gerçekleştirdiğimiz Yeniden Refah Parti’li arkadaşlarımız şüphesiz ki gücümüze güç katmıştır. Dünya mazlûmlarının umudu, tarihin omuzlarımıza yüklemiş olduğu sorumluluğu bir Hakk’ın yerine getirmek için gece gündüz çalışırken, Yeniden Refah Partisi’nden istifa ederek bizlere katılan değerli yöneticilerimizle omuz omuza verip 14 Mayıs akşamı yeni bir zafere imza atacağız. Rozet takdimi yaptığımız arkadaşlarımız ve kıymetli aileleri ile birlikte yaklaşık 120 kişi bugün itibariyle Partimize katılmışlardır. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyor, Parti’mize ve ailemize hoşgeldiniz diyorum.” dedi.

"Tarih bizleri bu mücadelede yanlış saflarda yer tutanlardan eylemesin"

Yeniden Refah Partisi Siyasi Hukuki İşler Başkanlığı’ndan istifa ederek AK Parti’ye katılan Zekeriya Doğan ise yaptığı açıklamada “ Öncelikle bizleri bu samimi ve sıcak karşılamalarından dolayı İlçe Başkanımıza ve Yönetim Kurulu Üyelerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Beka Mücadelesi olarak gördüğümüz 14 Mayıs seçimlerinde Ülkemiz ve Milletimiz için hayırlı sonuçlar almak adına bugün yönetici arkadaşlarımız ve ailelerimiz ile birlikte AK Parti’ye katılım sağladık. Tarih bizleri bu mücadelede yanlış saflarda yer tutanlardan eylemesin diyerek, Türkiye’nin seçimine yaklaştığımız bu günlerde Genel Başkan Fatih Erbakan’ın açıklamaları sonrası büyük bir üzüntü duyduk. 6+1 masanın şartsız bir araya geldiği bu dönemde; bizim de yerimizin Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı olması gerektiğini düşünerek bugün kalabalık bir heyetle birlikte istifa edip AK Parti’ye katılım sağladık. Rabbim hayr eylesin” dedi. AK Parti Orhangazi İlçe Başkanlığı’nda rozet takdimi gerçekleştirilerek program son buldu.