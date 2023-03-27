Yeniden Refah Partisi’nde ilk Cumhur İttifakı istifası

Yeniden Refah Partisi Afyonkarahisar İl Başkanı Gufran Çetinel, partisinin Cumhur İttifakı’na katılması nedeniyle görevinden istifa etti.

Milli Görüş hareketinin lideri eski Başbakan Necmettin Erbakan’ın Kızı ve Yeniden Refah Partisi(YRP) MYK Üyesi Elif Erbakan‘ın karşı olmasının ortaya çıkmasının ardından Yeniden Refah Partisi’nin Cumhur İttifakı’na katılmasıyla ilgili ilk istifa geldi.

YRP Afyonkarahisar İl Başkanı Gufran Çetinel, görevinden ve partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gufran Çetinel, “Yeniden refah partisi Afyonkarahisar il başkanlığı görevimden inandığım değerler ile temsil ettiğim makam çeliştiği için istifa ediyorum” ifadelerini kullandı.

“YÜZDE 60 İSTEMEDİ” DEMİŞTİ

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, 22 Mart’ta yaptığı konuşmasında “Binali Bey’in ziyareti sonrası il başkanlarımız ve MKYK üyelerimizle istişare yapıldı, yüzde 60 oranında teşkilatlarımız aslında ittifaka girmemizi istemedi” demişti.