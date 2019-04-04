Yeniden sayılan oylar için yeni açıklama... İşte İstanbul'da son durum

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat Twitter hesabından İstanbul'da sayımın bittiği ilçelerde son durumu duyurdu.
Adalar, Beykoz, Şile ve Eyüpsultan ilçelerinde sayım işlemleri sona erdi. Karabat'ın verdiği bilgiye son durum şöyle:
SAYIMI BİTEN İLÇELER
ADALAR: AK Parti: 5, CHP:0
BEYKOZ: AK Parti:152, CHP: 74
ŞİLE: AK Parti:0, CHP: 8
EYÜPSULTAN: AK Parti: 28, CHP: 0
BAYRAMPAŞA: AK Parti:85 , CHP: 28
FATİH: AK Parti: 250, CHP: 78
SARIYER: AK Parti: 196, CHP: 77
BÜYÜKÇEKMECE: AK Parti: 72, CHP: 36
BAŞAKŞEHİR: AK Parti: 95, CHP: 34
BAKIRKÖY: Sayım 258 farkla Ekrem İmamoğlu lehine sona erdi.
SAYIMI DEVAM EDEN İLÇELER
ESENYURT: Tekrar sayılan 650 sandıkta AK Parti’ye 247 oy, CHP’ye 160 oy eklendi.
TUZLA: Sayılan 138 sandıkta AK Parti’ye 27, CHP’ye 4 oy eklendi.
ATAŞEHİR: Tekrar sayılan 160 sandıkta Yıldırım’a 22 İmamoğlu’na 10 adet oy eklendi.
ÇATALCA: Son sayıma göre AK Parti’ye 13, CHP’ye 6 oy eklendi.
KARTAL: 35 sandıktaki sayım sonucunda AK Parti’ye 0 (sıfır) oy yazılırken, CHP’ye 10 oy eklendi.
BAĞCILAR: 123 sandıkta AK Parti’ye 29 oy yazılırken, CHP’ye 10 oy eklendi.