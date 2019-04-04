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  4. 04 Nisan 2019 12:38

Yeniden sayılan oylar için yeni açıklama... İşte İstanbul'da son durum

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu'nun 20 binin üstünde olan farkı koruduğu görülüyor. İşte ilçe ilçe sayımı biten ilçelerde sonuçlar...

Yeniden sayılan oylar için yeni açıklama... İşte İstanbul'da son durum
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CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat Twitter hesabından İstanbul'da sayımın bittiği ilçelerde son durumu duyurdu.

Adalar, Beykoz, Şile ve Eyüpsultan ilçelerinde sayım işlemleri sona erdi. Karabat'ın verdiği bilgiye son durum şöyle:

SAYIMI BİTEN İLÇELER

ADALAR: AK Parti: 5, CHP:0

BEYKOZ: AK Parti:152, CHP: 74

ŞİLE: AK Parti:0, CHP: 8

EYÜPSULTAN: AK Parti: 28, CHP: 0

BAYRAMPAŞA: AK Parti:85 , CHP: 28

FATİH: AK Parti: 250, CHP: 78

SARIYER: AK Parti: 196, CHP: 77

BÜYÜKÇEKMECE: AK Parti: 72, CHP: 36

BAŞAKŞEHİR: AK Parti: 95, CHP: 34

BAKIRKÖY: Sayım 258 farkla Ekrem İmamoğlu lehine sona erdi.

SAYIMI DEVAM EDEN İLÇELER

ESENYURT: Tekrar sayılan 650 sandıkta AK Parti’ye 247 oy, CHP’ye 160 oy eklendi.

TUZLA: Sayılan 138 sandıkta AK Parti’ye 27, CHP’ye 4 oy eklendi.

ATAŞEHİR: Tekrar sayılan 160 sandıkta Yıldırım’a 22 İmamoğlu’na 10 adet oy eklendi.

ÇATALCA: Son sayıma göre AK Parti’ye 13, CHP’ye 6 oy eklendi.

KARTAL: 35 sandıktaki sayım sonucunda AK Parti’ye 0 (sıfır) oy yazılırken, CHP’ye 10 oy eklendi.

BAĞCILAR: 123 sandıkta AK Parti’ye 29 oy yazılırken, CHP’ye 10 oy eklendi.

 
 
 

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