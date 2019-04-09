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  4. 09 Nisan 2019 13:23

Yeniden sayım kararının ardından İstanbul'daki 51 sandıktaki son durum

YSK, İstanbul'da 31 ilçede AK Parti'nin yeniden sayım talebini reddetmiş, sadece 21 ilçede 51 sandıkta oyların yeniden sayılmasına karar vermişti. İşte bu karar sonrası İstanbul'daki son durum.

Yeniden sayım kararının ardından İstanbul'daki 51 sandıktaki son durum
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İstanbul'da 31 ilçede AK Parti'nin yeniden sayım talebini reddetti.

YSK, yaklaşık 4,5 saat süren toplantıda 21 ilçedeki 51 sandıktaki oyların tamamının yeniden sayılmasına karar verdi.

AK Parti'nin seçimlerin iptalini istediği Büyükçekmece hakkındaki karar ise daha sonra açıklanacak. 

ALİ ŞEKER: BİR SANDIK SAYILDI, AKP'NİN BİR OYU AZALDI 

01.23 -CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, sandıklardan ilkinin sayıldığını duyurdu. Buna göre Avcılar'daki 1017 nolu sandıkta AK Parti'nin 1 oyu eksildi. Şeker'in mesajı şöyle:

BAĞCILAR’DA SONUÇ DEĞİŞMEDİ

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat’ın verdiği bilgiye göre, Bağcılar’da da itiraz edilen bir sandıkta sayım tamamlandı. Çıkan sonuç iki aday için de aynı kaldı.

Diğer sandıklarda durum şöyle:

– Pendik’te tekrar sayımına karar verilen 1095 No’lu sandık sayım sonucu da değişmedi. Sonuç önceki sonuçla aynı.

– Ataşehir’de sayılması kararı verilen 1306 numaralı sandık da sayıldı. Sonuç yine değişmedi.

– Sarıyer’de 1082 No’lu sandıklarda sayımlar bitti. Sonuç aynı.

– Ümraniye’de tekrar sayılan 3023 No’lu sandıkta AKP ve CHP oylarında bir değişiklik olmadı. Sadece (bir) oy geçersiz artışı oldu. Böylece sandıktaki geçersiz oy sayısı 8’e yükseldi.


 

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