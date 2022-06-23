Yenilenen İstanbul seçimlerinin üzerinden 3 yıl geçti: İmamoğlu tarihi fark atmıştı

3 yıl önce yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini, Ekrem İmamoğlu rakibi Binali Yıldırım'a 806 binlik tarihi oy farkıyla sonuçlanmıştı.

2019 yılında yapılan yerel seçimler, Türkiye’nin yakın siyasi tarihine damga vurdu. 31 Mart 2019’da sandık başına giden seçmenler, Ankara, Adana, Antalya, Mersin gibi Türkiye’nin büyük kentlerini Cumhur İttifakı’ndan alarak, CHP’nin adaylarına teslim etti.

Seçimlerde gözlerin çevrildiği İstanbul’da ise kıyasıya geçen bir yarış vardı. AK Parti’nin adayı Binali Yıldırım ile CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu arasındaki yarış AK Parti için büyük bir demokrasi sınavına dönüştü.

31 Mart gecesi oyların sayımı devam ederken, Anadolu Ajansı yayımladığı verilerle Binali Yıldırım’ın önde olduğunu açıkladı. Yıldırım da sahneye çıkarak “seçim zaferini” ilan etti. Hemen ardından kürsüye Ekrem İmamoğlu çıktı, seçimi kazandıklarını duyurdu.

Türkiye’nin kilitlendiği seçimde Anadolu Ajansı’nın aktardığı veriler saatler ilerledikçe yavaşlamaya başladı.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, kendilerindeki son bilgiye göre Ekrem İmamoğlu'nun 4 milyon 159 bin 650 oy alarak Binali Yıldırım'ın önünde olduğunu açıkladı.

AK Parti İstanbul İl Örgütü ise 2 Nisan günü, geçersiz oyların yeniden sayılması ve hatalı sandık tutanaklarının düzeltilmesi talebiyle itirazda bulundu ve itirazın YSK tarafından kabul edilmesiyle birlikte geçersiz oyların yeniden sayımına başlandı.

Günler süren sayım işlemi sırasında, AK Parti yöneticileri, sandık başında “teröristlerin” görev yaptığını, seçmen kayıtlarında hatalar olduğunu, oyların çalındığını ileri sürdü. Savcılık sandık kurullarında görev alan bazı kişiler hakkında soruşturma başlattı ancak soruşturmalardan AK Parti’nin iddialarını doğrulayan herhangi bir şey çıkmadı.

Daha önceki seçim kurullarının kararları aksini söylemesine rağmen AK Parti’nin yaptığı hemen her başvuru kabul edildi. Yeniden sayım işlemleri günler sürdü.

İstanbullular, hayatın hemen her alanında “Mazbatayı ver” sloganını yükseltti; Maçlar, konserler, meydanlar bu taleple yankılanıyordu.

Sayım işlemlerinin 17 Nisan 2019 tarihi itibarıyla tamamlanmasıyla birlikte Ekrem İmamoğlu'nun 4 milyon 169 bin 765 oy alarak seçimi, 4 milyon 156 bin 36 oy alan rakibi Binali Yıldırım'ın önünde tamamladığı açıklandı. İmamoğlu aynı gün YSK İstanbul İl Seçim Kurulundan mazbatasını alarak göreve başladı.

İPTAL KARARI

AK Parti'nin, seçimde görev alan sandık kurulu başkan ve üyelerinin, kanunun açık hükmüne rağmen kamu görevlisi olmaması nedeniyle seçimin iptali talebiyle yaptığı itirazı görüşen Yüksek Seçim Kurulu, 6 Mayıs 2019'da 4'e karşı 7 oyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdi.

Karar, sadece muhalefetin değil, AK Parti içindeki bazı insanları da rahatsız etti. AK Parti cenahından çıkan çatlak sesleri bastırmak için, parti yönetimi yeni bir kampanya yürütmeye çalıştı.

Binali Yıldırım’ın, 31 Mart seçimlerinin neden iptal edildiğini soran bir vatandaşa cevaben “Çok basit, çünkü çaldılar” sözlerini kullanması sonrasında CHP’nin oy çaldığı iddiası AK Parti tarafından sıklıkla dillendirilmeye başladı.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’nin oy hırsızlığı yaptığına dair kamera kayıtları olduğunu söyledi fakat bu kayıtlar ortaya çıkmadı. Bununla birlikte Erdoğan, bu iddiasını tekrarlamayı sürdürdü.

Öte yandan, CHP’nin oy çaldığına ilişkin suçlamada Yıldırım, 31 Mart’taki seçimde sandık başkanlarının, görünüşünden AK Parti’ye oy vereceğini tahmin ettikleri kişilere Büyükşehir Belediye Başkanı seçimi için gerekli oy pusulasını vermediğini iddia ederken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise oy çalmanın oyların sayımından sonra yapıldığını öne sürdü.

“HİÇBİR ŞEY OLMASA BİLE BİR ŞEY OLDU”

YSK’nın seçimin iptaline ilişkin kararının 22 Mayıs’ta açıklanan gerekçelerinde oy hırsızlığına ilişkin bir hüküm bulunmaması üzerine AK Parti’nin oy hırsızlığı ithamı, CHP tarafından eleştirildi. Bunun üzerine Yıldırım, seçim sürecinde sesini duyuramadığını ifade ederek, “Çaldılar demeye mecburdum” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul seçimlerinin tekrarı sürecinde söylediği "Hiçbir şey olmasa bile bir şey oldu" sözü seçim sürecinin sembol sözlerinden birisi oldu.

“YOLUMUZ UZUN HEYECANIMIZ YÜKSEK”

Seçim dönemi CHP’nin kullandığı slogan, İmamoğlu’nun seçim otobüsünü peşinden koşan bir gencin söylediği “Her şey güzel olacak Ekrem ağabey” sözünden alındı. CHP, kendiliğinden ortaya çıkan bu sloganı büyük bir kampanyaya dönüştürdü.

Ancak, iptal kararının ardından Ekrem İmamoğlu’nun yaptığı konuşma da siyasi tarihin unutulmaz anlarından biriydi.

İptal kararı sonrası İmamoğlu, Beylikdüzü’ne gideceğini ve bir konuşma yapacağını duyurdu. Binlerce kişi onu bekliyordu. Karara tepki gösterdi, ceketini çıkarıp gömleğinin kollarının katladı. Ağzından çıkan sözler ülkenin gündemine oturdu, konuşmanın videoları milyonlarca kez paylaşıldı ve İmamoğlu’nun seslendiği her kesimden kendisine destek açıklaması geldi.

Kravatını çıkaran İmamoğlu, şunları söylemişti:

“YSK karar açıklıyor, efendim neymiş sandık kurullarına yapılan olağanüstü itiraza göre seçimi iptal etmişmiş. Aynı kurulla Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı seçtin. Aynı kurullarla anayasa değişti. O zaman anayasa da şaibelidir, cumhurbaşkanlığı seçimi de. İstanbul seçimlerinin anamın ak sütü kadar helal olduğunu biliyorum. Bu millet bizi seçmiştir.

Yolumuz uzun, heyecanımız yüksek. Gençliğimiz var. Biz adalete susamış, demokrasiye inancı tam Türk gençliğiyiz. Bu milletin demokrasisine kimse engel olamaz. Bu ülkede karar vericiler gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içinde olabilirler ama biz asla vazgeçmeyeceğiz.

Bu yolu yürürken ben yalnız yürümeyeceğim, 16 milyon İstanbullu’yla yürüyeceğim. Toplumun tamamının vicdanı bizimle.

Demokrasimizi, Cumhuriyetimizi bu şehrin dünyaya olan itibarını ayaklar altına almak isteyenler olabilir. Ama biz bu milletin evlatları, 82 milyon insan bu değerleri bir avuç insana yok ettirmeyecek.

Bizden kavga bekleyenler, huzursuzluk umanlar, bizden bu ülke adına birtakım unsurlar üzerinden kendi emellerine dönük hareketler bekleyenleri şaşırtacağız.

Demokrasi adına mücadelemizi hep birlikte yapacağız. Yarın Ankara’ya giderek Genel Başkanımla buluşacağım, ittifak partilerimizle konuşacağız. Türkiye, İstanbul ve demokrasimiz için en doğru kararı vereceğiz. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın.

Ben özellikle siyasi geçmişi düşünceleri ne olursa olsun bütün İstanbullu dostlarımdan ellerini vicdanlarına koyup düşünmelerini istiyorum.

Buradan sesleniyorum. Sanatçıymış konuşamazmış. Konuşacak. İş adamıymış konuşamazmış. Konuşacak. Artık konuşma vakti.

Artık Büyükşehir’de israf yok dedim. Onun için beğenmediler. Artık kişilere, gruplara, partilere, derneklere, vakıflara, cemaatlere yer yok dedim.

Sizden isteğim komşularınızla, arkadaşlarınızla yapılan bu haksızlığı anlatmaya bu akşam başlayın.

YSK’da haince kararı alanlara sesleniyorum. Ben buradan verdiğim mesajlarla onların bile çocuklarının, torunlarının hayatlarını kurtaracağım.

Türkiye’nin ekonomik olarak düştüğü durumu, Türkiye’nin itibarsızlaştığı durumu örtbas etmek ve pisliklerini temizlemek için bir karar aldırmış olabilirler. Ama biz güler yüz, umutla ve sevgiyle hakkımızı söke söke demokrasiyle alacağız.

Bu şehrin insanlarının ahlakına güveniyorum. Hep birlikte kazanacağız göreceksiniz. Ben diğer partilere oy vermiş ve hatta görev almış insanlara, yöneticilerine sesleniyorum. Onları düşünceye ve bize yapılan adaletsizlik karşısında yanımızda yer almaya çağırıyorum.

Her şey çok güzel olacak. Sakın güler yüzünüzü ve yüreğinizdeki umudu kaybetmeyin.

Bu yanlış kararların altına imza atan, yargıyı tehdit eden insanları Allah’a havale ediyorum. Ben bu mücadelemi de sizlere emanet ediyorum.

Başaracağız. Her şey çok güzel olacak.”

SEÇİMİN YENİ TARİHİ 23 HAZİRAN

YSK’nın iptal kararıyla birlikte İmamoğlu’na verilen mazbata geri alındı. Türkiye ve dünya yeniden İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerine kilitlendi.

AK Parti’lilerin karamsar durumu artık sözlerine de yansımıştı. Bir milletvekili partililerle yaptığı toplantıda, “Artık slogan bile üretemiyoruz. Bir çocuk çıktı ‘Her şey çok güzel olacak’ dedi, bunun üzerine çıkamadık” dedi.

CHP ise çalışmalarına hız verdi. AK Parti’lilerin suçlamaları ve İmamoğlu’na yönelik hakaretleri CHP’ye yarıyordu.

23 Haziran günü geldiğinde, tüm partiler sandıklarda hazırdı.

806 BİN FARKLA İMAMOĞLU KAZANDI

Sadece Anadolu Ajansı’nın geçtiği seçim verilerini ANKA Haber Ajansı da açıklayacağını duyurdu. Bu durum, Anadolu Ajansı’nın veri tekelini kırdı.

Akşam, sonuçlar açıklanmaya başladığında büyük bir farkın olduğu ortaya çıktı. İmamoğlu seçimi önde götürürken AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda sessizlik hakimdi. Binali Yıldırım kürsüye çıktı, İmamoğlu’nu kutladı.

31 Mart’ı az bir farkla kazanan İmamoğlu 23 Haziran’da bu farklı 806 bine çıkardı. AK Parti, girdiği inatlaşmayı hezimetle kaybetti.

İmamoğlu, seçim gecesi İstanbullularla buluştu ve “Ben değil 16 milyon İstanbullu kazandı. Adama, kişiye, kişilere, gruplara, cemaatlere, vakıflara, derneklere hizmet işi bitti" dedi.

İstanbul, 3 yıldır Ekrem İmamoğlu tarafından yönetiliyor. O günden bu yana AK Parti’nin hedefinden düşmedi.

AK Parti kurmayları İstanbul seçimlerinin intikamını, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin faaliyetlerini engellemeye çalışarak alıyor.

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