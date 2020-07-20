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  4. 20 Temmuz 2020 15:43

Yenilik Partisi kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığına verildi

Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın başkanlığında kurulmayı hazırlanan Yenilik Partisi, kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na verdi.

Yenilik Partisi kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığına verildi
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Kuruluş için gerekli evraklar, kurucu üyeler tarafından bugün İçişleri Bakanlığına getirildi.

Kurucu üyelerden Nazım Özer, Bakanlığın önünde yaptığı açıklamada, partinin ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.

Türkiye'nin bir yeniliğe ihtiyacı olduğunu belirten Özer, "Bu yeniliğe talibiz. Partimizin içinde gençlere ve bayanlara olabildiğince ağırlık vermeye çalışıyoruz." dedi.

Özer, kurulacak partinin Genel Başkanı Öztürk Yılmaz ile bugün Anıtkabir'i ziyaret edeceklerini belirterek, ardından Yılmaz'ın açıklamalarda bulunacağını kaydetti.

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