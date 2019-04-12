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  4. 12 Nisan 2019 14:53

Yenişafak yazarı Ömer Lekesiz: 'Belediye Başkanlarını Cumhurbaşkanı atasın'

Hükümete yakın Yeni Şafak gazetesi yazarı Ömer Lekesiz "demokrasiye inanmıyorum" diyerek "belediye başkanlarını da Cumhurbaşkanı atasın" önerisini açık bir şekilde ifade etti.

Yenişafak yazarı Ömer Lekesiz: 'Belediye Başkanlarını Cumhurbaşkanı atasın'
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Hükümete yakın Yeni Şafak gazetesi yazarı Ömer Lekesiz “Kayyum yerine doğrudan belediye başkanı atanamaz mı?” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Lekesiz yazısında demokrasiye inanmadığını belirterek “Yeter ki, bekamızı demokrasiye feda etmeyelim ve yanlışlıklar bataklığında çırpınıp durmayalım”dedi. Lekesiz, belediye başkanlarının seçimi için de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı işaret ederek  “Aslında konunun daha da derinine inildiğinde, fetişleştirilmiş demokrasinin (ve her ne demekse, demokratik hakların) korunması kaydıyla, mahalli yönetimlerin de (tıpkı üniversite rektörlerinde olduğu gibi) merkez tarafından atanma yoluyla belirlenmesini, artık tartışma masasına yatırmak gerekmektedir." ifadesini kullandı.

Ömer Lekesiz'in yazısının tamamı için...

ömer lekesiz , cumhurbaşkanı , atama , belediye başkanı
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