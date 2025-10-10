Yepyeni bir Meclis'i işaret eden son ankette oylarını artıran ve düşüren partiler belli oldu

  1. Anasayfa
Son dönemde kamuoyu araştırma şirketlerinin peş peşe açıkladığı seçim anketlerine bir yenisi daha eklendi. PİAR Araştırma tarafından yapılan seçim anketinin sonuçlarına AK Parti, MHP ve DEM Parti'deki oy kaybı ile CHP, İYİ Parti, TİP ve Zafer Partisi'nin yükselişi damgasını vurdu.

Piar Araştırma’nın 30 Eylül-3 Ekim 2025 tarihleri arasında 26 ilde, 2 bin 264 katılımcı ile yüz yüze gerçekleştirdiği “Türkiye Siyasi Gündem Araştırması" seçmenlerin siyasi partilere yönelik oy verme potansiyelini ortaya koydu.

Ankette vatandaşların "Oy verebilirim" dediği partilerin başında CHP gelirken AK Parti ikinci sırada kaldı. Buna göre, "CHP'ye oy verebilirim" diyenlerin oranı yüzde 44,6, AK Parti'nin ise yüzde 41,8 oldu.

İYİ Partiye oy verebileceğini belirtenlerin oranı ise yüzde 18,3 ile İYİ Parti oldu, onu sırada ise yüzde 17,8 ile MHP izledi.

Araştırmada Türkiye İşçi Partisi (TİP) yüzde 15,3 ile beşinci sırada yer aldı, Zafer Partisi ise yüzde 14,8 oy potansiyeline ulaştı.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) de yüzde 13,6 oy potansiyeliyle dikkat çeken bir diğer parti oldu.

Diğer partilerde ise oranlar şöyle sıralandı:

