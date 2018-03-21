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  4. 21 Mart 2018 15:19

Yerel seçimde ittifak olacak mı ? Erdoğan cevap verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Yerel seçimde ittifak olur mu ?'' sorusuna ''Anketler olumlu, Devlet Bahçeli ile görüşüyoruz'' cevabını verdi.

Yerel seçimde ittifak olacak mı ? Erdoğan cevap verdi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimde ittifak konusunda sorulan soruya "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşüyoruz" dedi.

45 MİLLETVEKİLİYLE BULUŞTU

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 ilden aralarında 3 bakanın da bulunduğu partisinden 45 milletvekiliyle bir toplantı gerçekleştirdi.

"ANKETLER OLUMLU, BAHÇELİ İLE GÖRÜŞÜYORUZ"

AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yerel seçimlerde ittifak olur mu" sorusuna yanıt verdi.

Erdoğan, gönüllü bir ittifakın olabileceğini belirterek, bu konuda anketlerin olumlu olduğunu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmelerinin sürdüğünü söyledi.

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