Yerelde ufukta AK Parti - MHP ittifakı gözüktü

AK Parti ve MHP arasında yerel seçimde 'lokal ittifaklar'ı görüşmek üzere Bahçeli ve Erdoğan Beştepe'de biraraya gelecek. Bu görüşmenin ardından, genel başkan yardımcıları ayrıntıları ele almak üzere toplanacak.

Yerel seçimde ittifak yapmayacaklarını ancak Cumhur İttifakı’nın süreceğini açıklayan AK Parti ve MHP liderleri, ‘genel tabloyu’ dikkate alarak yerelde iş birliği arayışında ikinci turu başlatıyor.

Didem Özel Tümer’in Milliyet’te yer alan haberine göre, partilerin 23 Ekim günü gerçekleşen Meclis grup toplantılarında yerelde ittifak arayışına son verdiklerini açıklayan MHP ve AK Parti genel başkanları, yaklaşık bir ay sonra baş başa görüşmede bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli’yi davet edecek. Liderlerin ikinci tur için partilerin yerel yönetimden sorumlu isimleri Mehmet Özhaseki ve Sadir Durmaz’ı görevlendirilmesi öngörülüyor. 23 Mart yerel seçimlerinde genel bir ittifakın zorluğunu tespit eden taraflar, daha lokal işbirliklerini görüşecek.

İKİ LİDER BU HAFTA GÖRÜŞECEK



AK Parti kaynakları, yaşananlara karşın iki parti arasında diyalog iradesinin her zaman olduğunu, hiç kopmadığını belirterek en son 16 Ekim’de baş başa görüşen Erdoğan ve Bahçeli’nin bu hafta bir araya geleceklerini söyledi. Görüşme Erdoğan’ın davetiyle gerçekleşecek. Liderlerin ardından da ikinci adamlar bir araya gelecek.

Her iki partinin yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcıları olan ve daha önce de ilk görüşmeleri gerçekleştiren Mehmet Özhaseki ve Sadir Durmaz’ın detay çalışmalar için görevlendirilmesi öngörülüyor.