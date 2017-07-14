SON DAKİKA
YENİ KHK YAYINLANDI: BİNLERCE İHRAÇ VE GÖREVE İADE VAR
Yeni KHK'da Hakan Şükür ve Arif Erdem'e şok !
Yeni KHK'da Hakan Şükür ve Arif Erdem'e şok !
692 sayılı yeni KHK ile görevden ihraç edilenler
692 sayılı yeni KHK ile görevden ihraç edilenler
Hakkari'de hain saldırı: 1 şehit, 2 yaralı
Hakkari'de hain saldırı: 1 şehit, 2 yaralı
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
692 sayılı yeni KHK ile göreve iade edilenler
692 sayılı yeni KHK ile göreve iade edilenler
ÖSYM'den flaş açıklama: LYS sonuçları yeniden hesaplandı
ÖSYM'den flaş açıklama: LYS sonuçları yeniden hesaplandı
Metro cumartesi ve pazar günleri 24 saat çalışacak
Metro cumartesi ve pazar günleri 24 saat çalışacak
Erdoğan müjdeyi verdi: Memur işçi ayrımı kalkıyor !
Erdoğan müjdeyi verdi: Memur işçi ayrımı kalkıyor !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 14 Temmuz 2017 21:15

Yerli hava ve füze savunma sisteminde mutabakat imzalandı

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Türkiye'nin kendi hava ve füze savunma sisteminin geliştirilmesi projesi kapsamında, Türk, Fransız ve İtalyan şirketleri arasında ilk mutabakatın imzalandığını açıkladı.

Yerli hava ve füze savunma sisteminde mutabakat imzalandı
A+ A-

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Türkiye, Fransa ve İtalya arasında hava savunma sistemi ve füze sistemi için anlaşma imzalandığını açıkladı. Bakan Işık, S-400 anlaşması ile bu mutabakat farklı açıklamasında bulundu.

hava ve füze savunma sistemleri