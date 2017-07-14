Yerli hava ve füze savunma sisteminde mutabakat imzalandı
14 Temmuz 2017 21:15
Yerli hava ve füze savunma sisteminde mutabakat imzalandı
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Türkiye'nin kendi hava ve füze savunma sisteminin geliştirilmesi projesi kapsamında, Türk, Fransız ve İtalyan şirketleri arasında ilk mutabakatın imzalandığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Türkiye, Fransa ve İtalya arasında hava savunma sistemi ve füze sistemi için anlaşma imzalandığını açıkladı. Bakan Işık, S-400 anlaşması ile bu mutabakat farklı açıklamasında bulundu.