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  4. 02 Mart 2018 15:22

Yiğit Bulut: Çekya mı, çekyat mı, çekyoş mu ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanlarından Yiğit Bulut, terörist Salih Müslim'i serbest bırakan Çekya hakkında ilginç bir açıklama yaptı.

Yiğit Bulut: Çekya mı, çekyat mı, çekyoş mu ?
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Eski PYD Eş Başkanı Salih Müslim, geçen hafta pazar günü Prag'da gözaltına alındı. 2 günlük gözaltı süresi sonrası mahkemeye çıkartılan Müslim, serbest bırakıldı.

Müslim'in serbest bırakılmasını TRT Haber'de değerlendiren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bulut, kararı önceden tahmin ettiğini söylerken şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa Birliği (AB) içerisinde Çekya mı 'çekyat' mı, 'çekyoş' muydu, onun bir sürü farklı adı vardı. Bu ülkenin kendi kararını alması mümkün değil. Bunun sahibi Almanya. Uzatmaya gerek yok.

Orada (Çekya) bir adam gibi adamlar vardır, onlar Slovaklardır. Onlar da Slovakya oldu. Bratislava çok güzeldir… Bir de adam olmayan yerler var, onlar da Çekya oldu. Sahibi Almanya diyorum, daha öteye gitmeye gerek yok. Basında Çekya diyorlar… 'Çekyat' mı bu? Çekya diye bir şey yok, onun sahibi Almanya."

Müslim'in serbest bırakılması Türkiye'nin sert tepkisine neden olmuştu. En son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya'nın “teröre destek veren ülke olduğunu”söylemişti.

salih müslim , çekya , yiğit bulut
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