Yiğit Bulut, Erdoğan'ın son görüntüsünü paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili iddialara Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan videolu yanıt geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili iddialar sosyal medyayı karıştırdı. Bunun üzerine Yiğit Bulut, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'da uçaktan indiği anları da sosyal medyadan paylaştı. Eşi Emine Erdoğan'la havalimanında görüntülenen Erdoğan'ı karşılayanlar arasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da yer aldı.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımızla ilgili asılsız haber yayanlar ve buna alet olanlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan şuanda Ankara'ya indi" ifadelerini kullandı.

Bulut ayrıca Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili iddialara ilişkin yargının gereken adımları atacağını yazdı.