Yıldırım: ''Bayrağı, milleti, ruhlarını, inançlarını sattılar'' - CANLI

Başbakan Yıldırım, ''Türkiye bu toprakların şimdiye kadar gördüğü en vahşi, en hain darbe girişimiyle karşılaştı 15 Temmuz'da. 1 dolara üniformalarını, ruhlarını, inançlarını, göğüslerindeki bayrağı, milleti sattılar'' dedi.



Başbakan Binali Yıldırım, SETA'da "Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu"nda konuşuyor.

Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

''Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da darbe yaşamamış tek bir kişi yok maalesef. Bu ülkede yaşayan 80 milyon en az bir darbeye şahitlik ederek bu günlere geldi. Umut ediyorum ki 15 Temmuz 2016'dan sonra dünyaya gelen yavrularımız bir daha böyle acı olaylar yaşamasın. Nasıl terör örgütlerinin iyisi kötüsü yoksa darbenin de iyisi kötüsü olmaz. Ama Türkiye bu toprakların şimdiye kadar gördüğüen vahşi, en hain darbe girişimiyle karşılaştı 15 Temmuz'da.

''ASKER KILIĞINA GİRMİŞ BU KATİLLER...''

Asker kılığına girmiş bu katiller terör örgütüne atmadıkları onlarca bombayı özel harekatta görevli kahramanlarımızın milletin Meclis'in üzerine attılar. Kimse merak etmesin, buradan açıkça söylüyorum. Bu hainler hak ettikleri cezayı hukuk içerisinde alacaklar. Bunların pişkin, pişkin arsızca masum rolü oynamalarından hiç ama hiç kimse etkilenmesin. Milletimizin, özellikle de şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin gönlü ferah olsun. Meclis'i bombalayan, Özel Harekatı bombalayıp 53 şehidimizi verdiğimiz o manzarayı yaşatan... 'Biz bir şeyden haberdar değildik, teröristlerle savaşıyoruz zannettik' yalanları, saçmalıkları kendilerini kurtaramayacak. 1 dolara üniformalarını ruhlarını, inançlarını, göğüslerindeki bayrağı, milleti sattılar.

''KİMSE ALMANYA'YA 'NİYE BÖYLE YAPTIN?' DEMEDİ''

Hiçbir devlet kendisine sadakat göstermeyenlerle çalışamaz, bu genel bir kuraldır. İki Almanya birleştiği zaman, bir gecede Almanya 500 bin devlet çalışanını kapının önüne koydu, kimse Almanya'ya 'Niye böyle yaptın?' demedi.