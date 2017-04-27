Yıldırım ile Bahçeli anlaştı: Seçim barajı %5 olsun

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.
Basına kapalı olarak 45 dakika süren görüşmenin detayları da ortaya çıktı.
SEÇİM BARAJI YÜZDE 5'E DÜŞEBİLİR
Görüşmede; Başbakan Yıldırım'ın referandumdan önce 'seçim barajı düşebilir' sözlerinin üzerinde duruldu.
AK Parti - MHP koalisyonu mu geliyor?
MHP Lideri ile Başbakan, seçim barajının yüzde 5'e düşmesi için büyük ölçüde anlaştı.
Görüşmeyle ilgili detayları köşesine taşıyan Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, MHP'nin dar bölgeye sıcak bakmadığını; daraltılmış bölgeye ise olumlu baktığını belirtti.
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