İşte Emniyet'te açığa alınan 9 bin 103 polisin tam listesi
İşte Emniyet'te açığa alınan 9 bin 103 polisin tam listesi
Gerilime rağmen AB'den Türkiye'ye kritik davet
Gerilime rağmen AB'den Türkiye'ye kritik davet
Merkez'in kararından sonra Dolar tepetaklak...
Merkez'in kararından sonra Dolar tepetaklak...
Pompada LPG vurgunu ! Gazlı araç sahipleri dikkat...
Pompada LPG vurgunu ! Gazlı araç sahipleri dikkat...
TEOG soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak?
TEOG soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak?
Booking.com ve Uber.com geri dönüyor !
Booking.com ve Uber.com geri dönüyor !
Beşiktaşlı yıldız fena yakalandı ! Evli ve 3 çocuk babası...
Beşiktaşlı yıldız fena yakalandı ! Evli ve 3 çocuk babası...
95 milyon lira isteniyordu ! O köy satıldı
95 milyon lira isteniyordu ! O köy satıldı
  1. 27 Nisan 2017 10:48

Yıldırım ile Bahçeli anlaştı: Seçim barajı %5 olsun

Çankaya Köşkü'nde 45 dakikalık bir görüşme gerçekleştiren Başbakan Yıldırım ile MHP lideri Bahçeli, seçim barajının yüzde 5'e düşürülmesi için anlaşma sağladığı öne sürüldü.

Yıldırım ile Bahçeli anlaştı: Seçim barajı %5 olsun
A+ A-

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.

Basına kapalı olarak 45 dakika süren görüşmenin detayları da ortaya çıktı.

SEÇİM BARAJI YÜZDE 5'E DÜŞEBİLİR

Görüşmede; Başbakan Yıldırım'ın referandumdan önce 'seçim barajı düşebilir' sözlerinin üzerinde duruldu.

AK Parti - MHP koalisyonu mu geliyor?AK Parti - MHP koalisyonu mu geliyor?

 MHP Lideri ile Başbakan, seçim barajının yüzde 5'e düşmesi için büyük ölçüde anlaştı.

Görüşmeyle ilgili detayları köşesine taşıyan Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, MHP'nin dar bölgeye sıcak bakmadığını; daraltılmış bölgeye ise olumlu baktığını belirtti.

Yazının tamamı için tıklayınız

Yeni kabinede Ali Babacan iddiasıYeni kabinede Ali Babacan iddiası

 

binali yıldırım , başbakan , devlet bahçeli