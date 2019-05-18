''Yıldırım İmamoğlu'ndan neden korkuyor ?''

Can Ataklı, Binali Yıldırım'a İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun karşısına çıkması çağrısında bulundu.

Korkusuz Gazetesi yazarı Can Ataklı, AKP'nin İBB adayı Binali Yıldırım'a İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçilmiş Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun karşısına çıkması çağrısında bulundu.

Can Ataklı'nın köşe yazısının Binali Yıldırım'a seslendiği bölümü şöyle:

ÖNERİ

"Şu Binali Yıldırım korkmayıp İmamoğlu'nun karşısına çıksa da halk kime oy vereceğini iyice görse

Bu iktidarın temel özelliklerinden biri yüksek kibre sahip olması.

Biraz da iktidar sarhoşluğunun verdiği şımarıklıkla müthiş bir kibiriçindeler.

Bu nedenle örneğin iktidar temsilcileri asla muhalefetle aynı platformda konuşmaya, tartışmaya yanaşmıyor.

Çünkü kendilerince “Biz iktidarız, onlarla eşit değiliz ki” diyorlar ve ekliyorlar; “Muhalefetle tartışıp da niye küçülelim?”

Bu nedenle Erdoğan, seçildiği günden bu yana hiçbir şekilde rakipleriyle karşılıklı bir tartışma içinde olmadı.

Bunu elbette görev yaptığı sırada ekranlara çıkıp kamuoyu önünde tartışma anlamında söylemiyorum.

Ama Erdoğan ve seçtiği diğer adaylar, seçim dönemlerinde de tartışmalardan kaçtılar hep.

Örneğin bırakın daha önceki parlamento seçimlerini, adayların çok önemli olduğu Cumhurbaşkanlığı seçiminde bile Erdoğan kibri elden bırakmadı. Rakiplerini küçümseyerek, “Ben zaten Cumhurbaşkanıyım, onlarla karşılıklı tartışmam” tavrını sürdürdü.

Tabii Erdoğan böyle yapınca aday yaptığı kişiler de aynı yöntemi uyguluyor.

Ayrıca sanıyorum zaten Erdoğan da “Sakın rakiplerinizin karşısına çıkmayın” diyordur.

Oysa 23 Haziran'da tüm Türkiye'nin nefesini tutup izleyeceği bir seçim var.

Merak ediyorum, Binali Yıldırım neden rakibiyle birlikte halkın karşısına çıkmaktan korkar?

Sonuçta neredeyse devlet büyüklüğündeki bir kente belediye başkanı seçeceğiz.

İnsanlar iki adayı birlikte görseler, kararlarını ona göre verseler fena mı?

Ama Binali Yıldırım ekrana çıkmıyor.

Korkuyor.

Muhtemelen “Eğer halk ikimizi aynı anda görürse ve dinlerse ben seçimi baştan kaybederim” diye düşünüyor.

Belki çok haksız değil.

Ama demokrasinin de kuralları var.

Lafa gelince demokrasi ağızlarından düşmüyor ama demokratik hiçbir kurala uymuyorlar.

Bu kibir, bu güç şımarıklığı başka ülkelerde var mıdır acaba?

Sanmıyorum.

Öyle olsa Amerika'da başkan adayları halkın karşısına birlikte çıkmaz.

İlk kez seçime katılmayı bırakın bir kenara, 4 yıl başkanlık yaptıktan sonra tekrar aday olanlar bile halkın önüne birlikte çıkmaktan kaçmıyorlarkaçamıyorlar.

Zaten Amerika'da veya demokratik uygar bir ülkede bu tür bir tartışmadan kaçan aday asla seçimi kazanamaz.

Çünkü halk, korkan bir siyasetçiyi asla benimsemez ve seçmez.

Bana göre, muhalefet seçime kadar bu konuyu zorlamalı.

Binali Yıldırım'ı kamuoyu önünde tartışmaya çağırmalı.

Binali Yıldırım da korkmadan ekranda Ekrem İmamoğlu'nun karşısına çıkmalı.

Gerçi benimki boş hayal tabii.

Binali Yıldırım'ın ya da herhangi bir AKP'linin rakipleri karşısında korkmamaları mümkün değil ki."