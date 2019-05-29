''Yıldırım: ''İmamoğlu'nun karşısına çıkarsa facia olur''

Korkusuz yazarı Can Ataklı, Saray'ın İBB Başkan adayı Binali Yıldırım'ın, seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ekranda karşısına çıkamayacağını yazdı.

Can Ataklı, bugünkü "Karşınızda gazeteci olunca o kadar kolay olmuyor işte" başlıklı yazısında, Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun canlı yayın programlarını değerlendirdi.

Ataklı, "İmamoğlu kendisine ne sorulursa sorulsun, telaşlanmadan, sinirlenmeden ve asla saçmalamadan çok iyi cevaplar veriyor." yorumunda bulundu.

Can Ataklı'nın yazısından o bölüm şöyle:

Karşınızda gazeteci olunca o kadar kolay olmuyor işte

Sarayın İstanbul adayı Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu'nun karşısına çıkamaz.

Çıksa bile sonuç kendisi ve partisi için bir facia olur.

FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın programını izledikten sonra buna kesinlikle kanaat getirdim artık.

Yıldırım'ın karşılıklı bir tartışmadan ısrarla niye kaçtığını da anladım.

Çünkü Binali Yıldırım, karşısında gerçek gazeteci olduğu zaman yerle bir oluyor.

Ne diyeceğini bilemiyor.

Önceden ezberlediği klişe sözleri söylemeye çalışıyor.

Ama bunun dışına çıkınca denge bozuluyor.

Dün sabah FOX TV'de bu yaşandı işte.

Tele1'deki programı bitirmiştim, Binali Yıldırım'ın İsmail Küçükkaya'nın programına çıkacağını bildiğim için kalan bölümü izlemek için FOX TV'yi açtım.

Yıldırım'ın yüzü asıktı.

Çünkü İsmail Küçükkaya normal bir gazeteci olarak “soru soruyordu” ama Binali Yıldırım soru sorulmasına pek alışık olmadığı için bocalıyordu.

Küçükkaya, Ekrem İmamoğlu'nun iddialarını sorduğunda sarsılan Yıldırım, “Adam yalan söylüyor, ne diyeyim ben şimdi” dedi.

Az sonra biraz kendine gelmiş olmalı ki, belediyenin yaptığı bazı yardımları savunmak için çabalamaya başladı.

Diğer kanallardaki “önceden hazırlanmış ve gazetecilere dağıtılmış sorulara” rahat cevaplar veren Yıldırım, FOX TV'de belli ki aynı muamele ile karşılaşmadı.

Örneğin seçim gecesi nasıl olup da “Ben kazandım diye açıklama yaptınız?”sorusunu daha önceden bilmediği için cevap vermekte zorlandı.

Açıklamayı AK Partililere moral vermek için yaptığını itiraf ederek şöyle konuştu; “Bu açıklamaya ihtiyaç vardı. Çünkü bu açıklamadan sonra sandık kurullarındaki arkadaşlarımız demoralize olurlardı. Arkadaşlar simülasyon yaptı, yüzde 98'den fazlası açılmış, ‘Bundan sonrası değişmeyecek' dediler. Ben bu açıklamayı yaptım. Bu bir hataysa hata benim.