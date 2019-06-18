Yıldırım Küçükkaya'yı suçladı ama açıklamayı unuttu

Binali Yıldırım, ortak yayın öncesi İsmail Küçükkaya ile Ekrem İmamoğlu'nun buluştuğu iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "Ben buradan Ekrem İmamoğlu'na, rakibime soruyorum; Böyle bir görüşmeyi neden benimle ve kamuoyuyla paylaşmadınız?" diye konuştu. Yıldırım, Küçükkaya'nın 14 Haziran'da yayınladığı videoya neden cevap vermediği ise merak konusu.



Binali Yıldırım, Ordulular buluşması sonrasında soruları yanıtladı. Ekrem İmamoğlu ile İsmail Küçükkaya'nın ortak yayın öncesi bir otelde görüştüğü iddialarını yineledi.

Yıldırım, konuşmasında, "Ben buradan Ekrem İmamoğlu'na, rakibime soruyorum; Böyle bir görüşmeyi neden benimle ve kamuoyuyla paylaşmadınız?" ifadelerini kullandı.

Oysa İsmail Küçükkaya 14 Haziran'da Twitter hesabından yayınladığı bir videoda Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım ile konuştuğunu duyurmuştu.

Küçükkaya'nın paylaşımının üzerinden 4 gün geçmesine rağmen Yıldırım'ın 4 gündür neden sustuğu ise merak konusu.