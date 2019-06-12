Yıldırım ''Özür dileyin'' demişti... İmamoğlu'ndan yanıt geldi

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Maltepe’de katıldığı ‘Sivaslı İş İnsanları ve Sanayiciler Buluşması’nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin "Dün katıldığınız canlı yayında Binali Yıldırım'la ilgili söylediğiniz sözlere Sayın Yıldırım'dan cevap geldi. O da iddialarınızı ispatlayın ya da özür dileyin, diye açıklama yaptı." sözlerine İmamoğlu "Benim ispatlayacağım bir şey yok." yanıtını verdi.



İşte Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları;

"Soruların tespitli olma konusunda zaten ben burada yokken, bazı ön görüşmeler olmuştu. Ben bunu söyledim. Karşı taraftan gelen teklifi söyledim. Hatta bana ilk bilgi ulaştığında, ‘10 soru siz hazırlayın, 10 soru biz hazırlayalım’ dediklerinde. Daha o zaman İsmail Küçükkaya ismi bile ortada yokken, 'buna gerek yok' diyen kişiyim. Ben bunu açıkladım. Bu talebi getirip, götüren iki arkadaşımız var. Onları onlar biliyor. Ben öyle boş bir laf söylemedim. Konuyu büyütmeye de gerek yok. Sayın Yıldırım’ın tercihi, eğer bu süreçten sonra ‘Evet, serbest, hadi buyurun sorularınızı sorun’ diye bir şekle dönüşmüşse bu bana mutluluk verir. Bu konuları da Sayın Küçükkaya bilmez. Çünkü o görüşmeleri yürüten başka insanlar vardı."

“VALİ BEY’İ ÇOK BÜYÜTMEYİN GÖZÜNÜZDE"

Ordu Valisi ile ilgili İmamoğlu, “Vali Bey benim için inandırıcı bir insan değil. Vali Bey’i çok büyütmeyin gözünüzde. Islak imzalı bana ulaştırılan belgeler var. Engelliler gününde bile ne hikmetse Vali Bey, ta nerdeyse bir ay önce, bana hakaret etmeyi vazife edinmiş bir adam" diye konuştu.

Daha sonra kendisini bekleyen vatandaşları selamlayan Ekrem İmamoğlu, Maltepe Meydan’ında yapacağı mitinge gitmek üzere seçim otobüsüne binerek ayrıldı.