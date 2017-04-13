Yıldırım: Pazar günü son kullanma tarihleri bitiyor



Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"İktidara geldiğimizden bugüne sessiz devrimler yaptık. Hayal edilemeyeni gerçeğe dönüştürdük. 15 yılda 8 milyon vatandaşımıza iş, aş sağladık. Ülkenin üzerindeki kara bulutları birer birer dağıttık. Allah bir daha bize geçmiş kötü günleri göstermesin. Allah bu milleti bir daha IMF kapılarına gitmeye mecbur bırakmasın.

Zayıf iktidarlar döneminde Türkiye'nin neler kaybettiğini biliyorsunuz. Türkiye doğru dürüst kararlar alamadı. Bakanlar Kurulu'nu bile toplayamadı.

15 Temmuz bu milletin destan yazdığı gecedir. Kütahya alçaklara darbecilere geçit vermedi. Bu bayrak inmedi, ezanlar dinmedi. 2 gün sonra önünüze gelen anayasa değişikliğine hayır diyenler geçmişte memleketin yararına her hizmete, yatırıma da hayır dediler. Onlar sadece engel için varlar.

Onların siyasetten anladıkları bu. Aman AK Parti hizmet yapmasın, ülke ilerlemesin... Bunun için çalıştılar. Milletin de onlardan bir umudu ve beklentisi yok. İstedikleri kadar hayır hayır diye bağırsınlar. Milletle beraber yürüyüp ülkemizi çok daha ileri noktalara taşıyacağız inşallah. Evet çıkarsa, 'Kandil'iniz sönecek FETÖ de hesap verecek.

Türkiye'nin geleceği için önemli bir karar veriyoruz, 2 günümüz var. Bu değişimi gerçekleştirecek misiniz? HEr türlü vesayeti ve darbe tehdidini kaldırmaya var mısınız? Türkiye'nin geleceği için bir kez daha söz sizde. Birlikte yeni bir tarih yazacak mıyız? 16 Nisan'da büyük Türkiye için açılan kapıdan birlikte geçeceğiz. Bu ülkenin en büyük gücü millettir.

Milletin basireti bugüne kadar hep doğruyu gördü, hep doğruyu buldu. İnşallah bu sefer de aynısı olacak. Milli iradeye, millete saygısı olmayanların, mevcudu korumak için kendini parçalayanların pazar günü son kullanım tarihi bitiyor.

Darbeci anlayışla hazırlanan anayasayı değiştirecek miyiz? Aydınlık yarınlara evet mührü basmaya hazır mısınız? Darbeci vesayetçi zihniyetin bu memlekete hep zararı oldu. Türkiye yeni bir destan yazmaya hazırlanıyor. Şimdi değişim vakti. Artık istikrarla geleceğimize bakacağız. Zayıf iktidar dönemleri bitecek.

Bazıları hala bu düzen sürsün vesayet devam etsin istiyorlar. 15 yıldır bu hayallerinden vazgeçmediler. Bu kutlu yürüyüşü engellemek isteyenler önümüze birçok engeller çıkardılar. En son 15 Temmuz'da FETÖ militanları istikbalimize saldırdı."