Yıldırım: PKK'nın DEAŞ'a karşı kullanılmasına karşıyız

ABD'nin YPG'ye ağır silah yardımıyla ilgili konuşan Yıldırım şunları söyledi:

"Türkiye'nin bu konudaki durumu çok nettir. Düşüncesinde herhangi bir kafa karışıklığı yoktur. Türkiye bölgede PKK'nın bir başka terör örgütü DEAŞ'a karşı kullanılmasına karşıdır. Bunu net bir şekilde muhataplarımıza söyledik. Sonra o terör örgütü de sizin başınıza bela olur. Bunu ABD de çok iyi bilmektedir. PKK'ya doğrudan ve dolaylı yardım anlamına gelecek girişimleri bizim kabul etmemiz söz konusu değil. ABD ve Türkiye önemli iki ortaktır. Stratejik düzeydeki ilişkilerimiz ile terör örgütleri arasında ABD'nin tercih yapma cihetine gitmesini düşünmüyoruz. Türkiye'nin hassasiyetlerinin dikkate alınacağınin altı çizilmiştir. Bölgede terörle mücüdele edilecekse Türkiye bunu en güzel şekilde yapıyor. Aksi karar olursa tabii ki bunun doğuracağı sonuçlar var, ABD için de olumsuz bir netice ortaya çıkacaktır."

TV'de Atatürk'e hakaret edilmesiyle ilgili bir soruyu yanıtlayan Başbakan "Bu ve buna benzer girişimleri şiddetle kınıyorum. Hukuken de yapılması gereken ne varsa bunlar da yapılacaktır. Bu konuda kafamız açık ve nettir" dedi.

Kongre sonrası konumuyla ilgili değerlendirme yapan Yldırım, "İşe ihtiyacım var mı diye soruyorlar. Ama şunu söyleyeyim geleceğe yönelik hiç hesap yapmadım, yapmam. 3 Kasım 2019'a kadar mevcut sistem devam edecek. Yeni sistem ilk genel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçimleriyle olacak. Bizi erken terhis etme gayretleri olabilir. Biz şu anda sorumluluk sahibiyiz" diye konuştu.

Yıldırım'a İstanbul Büyükşehir belediye başkanlığı iddiaları da soruldu. Başbakan, "Herkes işine baksın. Beni benden çok düşünen var" ifadelerini kullandı.









