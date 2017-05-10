SON DAKİKA
YILDIRIM: ABD'NİN HASSASİYETLERİMİZİ DİKKATE ALACAKTIR
Küçük çocuğu böyle haşladı ! O anlar kamerada
Küçük çocuğu böyle haşladı ! O anlar kamerada
Yıldırım: PKK'nın DEAŞ'a karşı kullanılmasına karşıyız
Yıldırım: PKK'nın DEAŞ'a karşı kullanılmasına karşıyız
Talep patladı ! Haftada 320 TIR dolusu gönderiyoruz
Talep patladı ! Haftada 320 TIR dolusu gönderiyoruz
CHP'de yeni parti sözcüsü belli oldu
CHP'de yeni parti sözcüsü belli oldu
Yaz geliyor aman dikkat ! Solaryum güzel sunucuyu hastanelik etti
Yaz geliyor aman dikkat ! Solaryum güzel sunucuyu hastanelik etti
Hükümetten dolar için flaş açıklama: ''Yıl sonunda...''
Hükümetten dolar için flaş açıklama: ''Yıl sonunda...''
Milyonların merakla beklediği konuda flaş açıklama
Milyonların merakla beklediği konuda flaş açıklama
Beklenen İstanbul depremi için 2 tarih verdi
Beklenen İstanbul depremi için 2 tarih verdi
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 10 Mayıs 2017 14:26

Yıldırım: PKK'nın DEAŞ'a karşı kullanılmasına karşıyız

Başbakan Yıldırım İngiltere'ye hareketinden önce açıklama yaptı. Yıldırım ABD'nin YPG'ye ağır silah yardımı yapacak olmasını eleştirdi ve Türkiye'nin hassasiyetlerini hatırlattı.

Yıldırım: PKK'nın DEAŞ'a karşı kullanılmasına karşıyız
A+ A-

ABD'nin YPG'ye ağır silah yardımıyla ilgili konuşan Yıldırım şunları söyledi:

"Türkiye'nin bu konudaki durumu çok nettir. Düşüncesinde herhangi bir kafa karışıklığı yoktur. Türkiye bölgede PKK'nın bir başka terör örgütü DEAŞ'a karşı kullanılmasına karşıdır. Bunu net bir şekilde muhataplarımıza söyledik. Sonra o terör örgütü de sizin başınıza bela olur. Bunu ABD de çok iyi bilmektedir. PKK'ya doğrudan ve dolaylı yardım anlamına gelecek girişimleri bizim kabul etmemiz söz konusu değil. ABD ve Türkiye önemli iki ortaktır. Stratejik düzeydeki ilişkilerimiz ile terör örgütleri arasında ABD'nin tercih yapma cihetine gitmesini düşünmüyoruz. Türkiye'nin hassasiyetlerinin dikkate alınacağınin altı çizilmiştir. Bölgede terörle mücüdele edilecekse Türkiye bunu en güzel şekilde yapıyor. Aksi karar olursa tabii ki bunun doğuracağı sonuçlar var, ABD için de olumsuz bir netice ortaya çıkacaktır."

TV'de Atatürk'e hakaret edilmesiyle ilgili bir soruyu yanıtlayan Başbakan "Bu ve buna benzer girişimleri şiddetle kınıyorum. Hukuken de yapılması gereken ne varsa bunlar da yapılacaktır. Bu konuda kafamız açık ve nettir" dedi.

Kongre sonrası konumuyla ilgili değerlendirme yapan Yldırım, "İşe ihtiyacım var mı diye soruyorlar. Ama şunu söyleyeyim geleceğe yönelik hiç hesap yapmadım, yapmam. 3 Kasım 2019'a kadar mevcut sistem devam edecek. Yeni sistem ilk genel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçimleriyle olacak. Bizi erken terhis etme gayretleri olabilir. Biz şu anda sorumluluk sahibiyiz" diye konuştu. 

Yıldırım'a İstanbul Büyükşehir belediye başkanlığı iddiaları da soruldu. Başbakan, "Herkes işine baksın. Beni benden çok düşünen var" ifadelerini kullandı.

 

 



 

ingiltere , yıldırım , başbakan