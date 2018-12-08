Yıldırım: ''Rusya’nın yakın ilişkileri, bölgenin geleceği için teminat''

Terörizmle ve Aşırıcılıkla Mücadele konulu Meclis Başkanları İkinci Toplantısına katılmak üzere Tahran'da bulunan Yıldırım, Rusya ve İran Meclis Başkanları ile bir araya geldi.

Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin ile görüşen Yıldırım, "Dostluk grup çalışmalarını da bir yandan başlatmamızda fayda var. Rusya'nın yakın ilişkileri, bölgenin geleceği için teminat. Bu duruşumuzu çok daha görünür hale getirmemiz gerekiyor. Rusya-Türkiye birlikteliği denge unsuru olarak yer alıyor. Meclisler olarak da biz hükümetlerimizin gayretlerini katkı vermeye devam edeceğiz" dedi.

Yıldırım ayrıca iki ülkenin, bölgedeki güvenliği zayıflatacak her türlü şüpheli girişimi ve eylemi önlemesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

AYLİN AYDEMİR SÖZÜ

Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Türk mevkidaşından, 7 önce babası tarafından kaçırılarak Türkiye'de tutulan 10 yaşındaki Rusya vatandaşı Aylin Sufia Aydemir sorununu çözme isteğinde bulundu.

Rus vatandaşı Zarina Albegonova'nın eski eşi işadamı Murat Aydemir, 2011'de kızları Aylin'i Türkiye kaçırmıştı. İstanbul Ceza Mahkemesi, 2012'de Murat Aydemir'i çocuk kaçırmaktan suçlu bularak 5 ay hapse mahkum etmişti. Ancak mahkemenin çocuğun annesine teslimine ilişkin karar bugüne kadar uygulanmadı.

Volodin, İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleşen Yıldırım'la görüşmede, "Dikkatinizi, Rusya vatandaşı çocuk Aylin Sufia Aydemir'le ilgili duruma çekmek istiyorum. İstanbul mahkemesi kız çocuğun kaçırıldığı olgusunu kabul etti ve kaçıran kişi Türk vatandaşına karşı ‘suçlu' kararını verdi. Ancak mahkemenin bu kararına rağmen çocuğun Rusya'daki annesine iadesinde başarı elde edilemiyor" dedi.

Volodin, "Söz konusu, çocuğun annesine iadesiyle ilgili mahkeme kararının yerine getirilmesi. Üstelik çocuk Rusya vatandaşı" diye vurguladı.

Olayı şahsi kontrol altına alacağı sözünü veren Yıldırım, çocuğun mahkeme kararına rağmen annesinden uzak yaşamasının normal olmadığını söyledi. Yıldırım, Rus mevkidaşının isteğinin yerine getirilmesini yakından takip edeceğini kaydetti.

Bunun üzerine Duma Başkanı Volodin de şunu dedi: "Biz her zaman mümkün olduğunda insanlara yardım etmeliyiz. Bu konuyu kontrol altına alacağınızı umuyorum".





