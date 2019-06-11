Yıldırım'dan çok tartışılacak ''ekümenik'' paylaşımı

Binali Yıldırım, Ortodoks Hristiyanların kutladığı isim günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Yıldırım, mesajında, “İstanbul Rum Ortodoks Patrikhanesi Ekümenik Patriği ve İstanbul Başpiskoposu Patrik Bartholomeos’un isim gününü kutluyor, sağlıklı ve uzun bir ömür diliyorum” ifadelerini kullandı.

Binali Yıldırım Fener Rum Patriği Bartholomeos'u "ekümenik" sıfatıyla selamlarken, daha sonra gelen tepkiler üzerine paylaşımını sildi. Yıldırım sildiği paylaşımdan "ekümenik"ifadesini çıkararak yeniden paylaşması ise dikkat çekti.

İlk paylaşımındaki "ekümenik" ifadesini silen Yıldırım sonraki mesajında, “Fener Rum Patriği Sayın Bartholomeos’un isim gününü kutlar, kendisine sağlıklı bir ömür dilerim” dedi.

Sosyal medyada, Binali Yıldırım'ın paylaşımına çok sayıda tepki geldiği de fark edildi.

İşte tepkiler sonrası silinen tweet;

Tepkiler sonrası silinip tekrar atılan tweet;

EKÜMENİKLİK TARTIŞMALARI

Ortodoks Kilisesi’nin ekümeniklik hakkı hakkında yaşanan tartışmalar Lozan Barış Anlaşması’na kadar uzanmaktadır.

Dini konularda yazılan kitaplarda ekümenik sözcüğü iki anlamda kullanılmaktadır.

Birincisi, genel olarak Ortadoks, Protestan ve Katolik kiliselerin tek bir kilise haline gelmesidir.

Ekümenik sözcüğünün ikinci anlamı ise, Fener Rum Patrikhanesi'nin muhtar ve eşit Ortodoks kiliseleri arasında onursal önceliğidir. Fener Rum Patrikhanesi bu unvanı ile Ortodoks kiliselerinin birliğini gerçekleştirmeye çalışmaktadır.

Rum Ortodoks kiliseleri üzerinde simgesel bir otoritesi olan İstanbul patriği, 6. yüzyıldan beri "Ekümenik Patrik" sıfatıyla dünyadaki tüm Ortodoksların ruhani lideri kabul edilir.

Lozan Antlaşması’yla hukuki ve siyasi konumu kaldırılan bu unvanı Türkiye Cumhuriyeti tanımamaktadır.