Yıldırım'dan İmamoğlu'na canlı yayına çıkmak için yeşil ışık !

AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun beraber canlı yayına çıkma çağrısına yanıt vererek, “Ben cevabını verdim, duymamış mı? Olabilir dedim. Tarih konuşulur kararlaştırılır. Tek başıma olmaz, ikimiz beraber yapmamız lazım” dedi.

Binali Yıldırım Cuma namazını Beyoğlu Arap Camii’nde kıldı. Cuma namazı çıkışında Arap Cami Mahalle Muhtarlığı’na giden Yıldırım, mahallenin tarihine ilişkin bilgiler aldı. Daha sonra esnafla tokalaşan Yıldırım, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ekrem İmamoğlu önceki gün katıldığı Uğur Dündar’ın Halk Arenası programında Binali Yıldırım’a beraber canlı yayına çıkma çağrısında bulunmuştu.

İmamoğlu’nun çağrısına yanıt veren Yıldırım, “Ben cevabını verdim, duymamış mı? Olabilir dedim. Tarih konuşulur kararlaştırılır. Tek başıma olmaz, ikimiz beraber yapmamız lazım” dedi. Yıldırım, “Düşündüğünüz bir tarih var mı?” sorusuna ise “Onlar konuşulur kararlaştırılır. Tek başıma olmaz. İkimiz beraber yapmamız lazım” diye yanıt verdi. Canlı yayına beraber çıkmak için İmamoğlu ile görüşebileceğini söyleyen Yıldırım, “Gerekirse olur tabi. Neden olması? Daha günümüz var” diye konuştu. Hareket halinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım’ın durması istenince de “Durmak yok yola devam” ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi seçmeninin kendisine oy vereceğini söyleyen Yıldırım’a Saadet Partililer tepki göstermişti. Buna ilişkin soru yöneltilen Yıldırım, soruyu yanıtlamayarak “Lütfen ayarında tutulım” diye yanıt verdi.

23 Haziran seçimleri için oluşturulan sandık kurullarında yine kamu görevlisi olmayanların görevlendirdiği yönünde çıkan iddialara da yanıt veren Yıldırım, “İtiraz etsinler değiştirsinler. Bunu değiştirecek zaman var. İstanbul’da ihtiyacın 7 katı kamu görevlisi var” dedi.