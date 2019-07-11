Yıldırım'dan sansür haberine de sansür!

Aralarında Cumhuriyet gazetesinin paylaşımlarının da bulunduğu erişim engellerine itiraz edeceğini söyleyen eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş, durumu sosyal medya hesabından duyurdu.

Yarkadaş, “AKP’li Binali Yıldırım, aralarında benim de bir tweetimin olduğu 14 ayrı paylaşım hakkında Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği’nden erişim engeli kararı aldırtmış. T24, Cumhuriyet, Evrensel ve Yurt gazetesinde yer alan haberler de sansürden payını almış. İtiraz edeceğim. Ayrıca Yurt gazetesinde daha önce engellettikleri bir habere dair yapılan habere de erişim engeli kararı aldırtmış. Yani; sansür yapıldığına ilişkin haber de sansüre uğramış. Sansürde sınır yok” dedi.



