Yıldırım'dan Trump'a çok sert tepki

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 87. İzmir Enternasyonal Fuarı açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Yıldırım konuşmasında ABD Başkanı Trump'a sert tepki göstererek, 'Türkiye'yi tehditle hizaya getireceğini zannedenler çok büyük yanlış içindedir, Türkiye hiçbir zaman tehditle, parmak sallamakla hizaya getirilecek bir ülke değildir' dedi.

Yıldırım törende yaptığı konuşmada ABD Başkanı Donald Trump'a sert tepki gösterdi. Yıldırım, "Bugünlerde bazı ekonomik sıkıntılar yaşadığımız gerçektir, her baharın bir kışı vardır misali ekonomimizde bugünlerde kış mevsimi var. Karşı karşıya olduğumuz zorlukları sızlanarak, şikayet ederek aşamayız ya da siyasi eleştirilerle çözüm üretemeyiz. Hepimiz aynı gemideyiz. Türkiye geçmişte olduğu gibi bu zorluğun da üstesinden gelecek, milletimiz rahat olsun. Ne yazık ki dünya bir şaşkınlık içerisinde yeni Amerikan Başkanının aldığı kararları izlemektedir. Bu sürdürebilir bir durum değildir. Ve mutlaka bu yanlıştan dönülmelidir. Hele hele Türkiye'yi tehditle hizaya getireceğini zannedenler çok büyük yanlış içindedir, Türkiye hiçbir zaman tehditle, parmak sallamakla hizaya getirilecek bir ülke değildir."