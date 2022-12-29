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Yılın son Z Kuşağı seçim anketi açıklandı

Yılın son Z Kuşağı seçim anketi açıklandı
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ORC Araştırma 2022 yılının son seçim anketlerinden birini daha paylaştı. 2023 yılında ilk kez oy verecek Z Kuşağı gençlerin nabzını tutan ORC Araştırma'nın anket sonuçlarında gençlerin oy tercihleri belli oldu.

ORC Araştırma, 22-27 Aralık 2022 tarihlerinde 1550 kişi ile gerçekleştirdiği araştırmada Z kuşağı seçmenlerine "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunu sordu.

Z kuşağıyla yapılan anketin sonuçlarında oy oranlarına göre AK Parti'nin sıralamasının yüzde 21,7 ile 1. sıradaki CHP, yüzde 17,4 ile 2. sıradaki İYİ Parti ve yüzde 15,1 ile 3. sıradaki kararsızlardan sonra yüzde 13,9 ile 4. sırada olduğu görüldü. AK Parti ile CHP arasındaki oy farkı ise 7,8 oldu. Sıralamada AK Parti'nin hemen ardından da yüzde 7,4 ile MHP geldi.

Seçimlere 6 ay kala Z kuşağının oy tercihleri ve partilerin aldığı oy oranları şöyle sıralandı:

CHP: Yüzde 21,7
İYİ PARTİ: Yüzde 17,4
KARARSIZ: Yüzde 15,1
AK PARTİ: Yüzde 13,9
MHP: Yüzde 7,4
HDP: Yüzde 5,5
TDP: Yüzde 5,3
ZAFER: Yüzde 3,6
GELECEK: Yüzde 3,3
DEVA: Yüzde 3,0
YRP: Yüzde 1,7
Diğer: Yüzde 2,1

ORC Araştırma Aralık 2022 Z Kuşağı Anketi Sonuçları

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