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  4. 20 Eylül 2019 08:43

Yılmaz Özdil'den AK Parti'den istifa edenlere: Siyasal İslam...

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Eski Başbakan Davutoğlu'nun AK Parti'den istifa etmesinin ardından AK Parti'de yaşanan istifalar hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yılmaz Özdil'den AK Parti'den istifa edenlere: Siyasal İslam...
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Yılmaz Özdil, Davutoğlu'nun istifasıyla AK Parti'de art arda gelen istifaları yazdı.

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, AK Parti'den istifa edenlerin yaptıkları açıklamaları değerlendirdiği yazısında, "Siyasal İslam denilen kavram, işte tam olarak budur. Ne partidir. Ne ideolojidir. Ne teolojidir. Menfaat koalisyonudur" dedi. 

AK Parti'lilerin geçmişte söyledikleriyle istifa ederken yaptıkları açıklamaları derleyen Özdil'in "İbretle izliyoruz"  başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

Hazreti Muhammed'e hiç utanmadan akp amblemiyle nüfus cüzdanı çıkarıp, peygamberimizin çocuklarının arasına “Tayyip” ismini eklemişlerdi…

Şimdi istifa ederken, “oğluma Tayyip ismini verdiğim için çok pişmanım” diyorlar, “oğluma artık Tayyip demeyeceğim” diyorlar.

“İslami olarak Tayyip Erdoğan'a itaat etmek farz-ı ayn'dır” diyorlardı, “Tayyip Erdoğan'a karşı çıkmak haramdır” diyorlardı…

Şimdi “helal” kabul edilebilmek için AK Parti'den istifa etmek gerektiğini söylüyorlar, “zulme başkaldırıyoruz” diyorlar, “kula kulluk etmeyeceğiz” diyorlar, “sarayın yanında yeralmayacağız” diyorlar.

İbretle izliyoruz.

Siyasal İslam denilen kavram, işte tam olarak budur.

Ne partidir.

Ne ideolojidir.

Ne teolojidir.

Menfaat koalisyonudur.

Yılmaz Özdil'in yazısının tamamı için tıklayın...

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