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Yılmaz Özdil'den kokain görüntüleri için çarpıcı yorum

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, dün gece gündeme bomba gibi düşen Kürşat Ayvatoğlu'nun kokain görüntüleri için paylaşımda bulundu.

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, dün gece gündeme bomba gibi düşen Kürşat Ayvatoğlu'nun görüntüleri hakkında çarpıcı bir yorum yaptı.

Özdil, Ayvatoğlu'nun uyuşturucu kullandığı görüntüleri paylaşarak şu yorumu yaptı:

 “Gençlerimiz dindar nesil olmasınlar da tinerci mi olsunlar” deniyordu, Akp sağolsun, tinerci olmadılar :))

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Etiketler yorum yılmaz özdil kokain
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