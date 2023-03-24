YÖK’e resmi başvuru yapıldı: ''Erdoğan’ın diplomasını paylaşın''

İYİ Partili Aytun Çıray, eski YÖK Başkanı Özcan’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üniversite diplomasına dair sözlerinin ardından YÖK’e dilekçe verdi ve diplomanın paylaşılmasını istedi.

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, eski YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üniversite diplomasına dair açıklamalarının ardından Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) dilekçe verdi. Çıray, Erdoğan’ın üniversite diplomasının kamuoyu ile paylaşılmasını talep etti.

Eski YÖK Başkanı Özcan’ın “Görev süresince Erdoğan’ın diplomasını çok araştırdığına ve bulamadığına” yönelik sözlerinin basına yansıdığına dikkat çeken Çıray, YÖK’ün Anayasal bir kuruluş olduğuna ve üniversite diplomalarının YÖK kayıtlarında bulunduğuna işaret etti. YÖK’e dilekçe veren Çıray şaibelerin ortadan kalkması amacıyla Recep Tayyip Erdoğan’ın üniversite diplomasının kamuoyu ile paylaşılmasını istedi.