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  4. 30 Haziran 2017 12:32

YPG'lileri ziyaret eden Amerikalı temsilci Ankara'da

ABD'nin DEAŞ'la mücadele özel temsilcisi Brett McGurk, Ankara'da temaslarda bulunacak. McGurk, dün YPG'li teröristlerle görüşmüştü.

YPG'lileri ziyaret eden Amerikalı temsilci Ankara'da
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Türkiye'nin karşı çıkmasına rağmen terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG ile Rakka operasyonunu sürdüren ABD, DEAŞ'la mücadele özel temsilcisi Brett McGurk'ü Ankara'ya gönderdi.

Başkan Donald Trump'ın özel temsilcisinin Ankara'da çeşitli temaslarda bulunacağı bildiriliyor.

McGurk, dün Rakka'nın kuzeyindeki Ayn İsa kasabasında YPG'lilerle buluştu. Yerel kaynaklar, McGurk'ün askeri yardımların artırılması konusunda YPG yöneticilerine söz verdiğini aktarıyor.

Burada açıklama yapan McGurk, "Biz Türkiye'yi her hafta gelişmelerden haberdar ediyoruz" dedi.

DEAŞ'la mücadele özel temsilcisi, daha önce de birçok kez Suriye'nin kuzeyinde benzer ziyaretler yapmıştı.

Bir önceki Başkan Barack Obama döneminde bu göreve getirilen McGurk, Ankara'nın yeni dönemde istemediği isimlerden biriydi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 18 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "ABD'nin DAEŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk kesinlikle PKK ve YPG'ye net bir şekilde destek vermektedir. Bu kişinin değişmesinde de fayda vardır" dedi.

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