YSK Başkanı Güven'den yeni açıklama

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, gazetecilerin İstanbul'un bazı ilçelerindeki geçersiz sayılan oyların yeniden sayımına ilişkin sorularını yanıtladı.

"Kurul, önüne gelen dosyaları bir an önce sonuçlandırıyor, bu süreç devam ediyor" diyen Güven, şöyle konuştu:

"Benden her bir dosya için haber beklemeyin. Yargı sürecindeki içeriklerle ilgili açıklama yapmayacağım. Bunu daha önceki seçimlerde de yapmadım, yine yapmayacağım."

Güven, "Seçimin sona ermesinden itibaren yargıya ilişkin görevimiz başladı. Şikayetlerle ilgili toplanıp karar veriyoruz. Parti temsilcileri de karar verme sürecindeki toplantılarımızda hazır bulunuyor. Bu süreç devam ediyor. Yargı süreci içinde hakimler baktıkları davalarla ilgili açıklama yapmazlar. Benden her bir dosya için haber beklemeyin. Daha önce de belirttim. Yargı sürecinde diğer konularda detay verdiğim halde yargı sürecinde herhangi bir açıklama yapmayacağım. Benden detaylı bilgi istemeyin, vermem doğru değil, yargı sürecine saygısızlık olur" ifadelerini kullandı.





