YSK Büyükçekmece itirazını görüşmeye başladı

YSK, AKP'nin İstanbul'un Büyükçekmece ilçesindeki seçimlerin iptaline ilişkin başvurusunu görüşmeye başladı.

AK Parti, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde "usulsüz seçmen kaydı yapıldığı" iddiasıyla seçimin iptal edilmesi talebiyle YSK'ye başvurmuştu.

Büyükçekmece'de boş arazilere ve boş evlere nüfus kaydı yapıldığı iddialarına dair soruşturma Ocak ayında başlamıştı.

AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığı'nın konuyla ilgili olarak Ocak ayında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek şikayetçi olmasıyla iki kişi tutuklandı.

Söz konusu adres beyanlarıyla ilgili Büyükçekmece İlçe Seçim Kurulu da inceleme başlattı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, "Ortada bir oy yolsuzluğu var, suistimal var, usulsüzlük var" açıklamasında bulunmuştu.

Yavuz, Büyükçekmece'de 11 bin 186 kişinin usulsüz bir şekilde seçmen kaydının yapıldığını öne sürdü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak ise seçmen listelerinin açıklanmasının ardından CHP'nin Büyükçekmece'deki listelere itiraz ettiğini, bunun sonucunda 741 kişinin Büyükçekmece'deki seçmen kaydının silindiğini söyledi. Öztrak, "31 Ocak'ta seçmen listeleri kesinleşti. Beyefendiler bu tarihe kadar neredeymiş?" dedi.

Öztrak aynı zamanda, "Büyükçekmece'de bir önceki seçimlerde kayıtlı seçmen sayısı 172 bin 351. Mahalli seçimlerde kayıtlı seçmen sayısı 174 bin 773. Seçmen sayısı 2 bin 422 kişi artmış. 760'ı yeni seçmen olan genç seçmenler. Sonuçta burada yeni gelen 2 bin kişi bile yok. Nerede 10 binler, kaydırılanlar, gelenler?" sözlerini sarf etti.