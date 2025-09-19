YSK, CHP kurultayının iptali talebini reddetti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali talebini görüşmek üzere saat 15.30'da toplandı. YSK, iptal başvurusunu reddetti. Buna göre, CHP 21 Eylül'de kurultaya gidecek.

CHP’li bir delege, 21 Eylül Pazar günü yapılacak 22. Olağanüstü Kurultayın iptali talebini “tam kanunsuzluk” iddiasıyla Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) taşıdı.

YSK, yapılan iptal başvurusunu reddetti. YSK Başkanı Ahmet Yener, "Kurulumuzda yapılan toplantı sonucunda CHP'nin pazar günü yapılacak olan 22. Olağanüstü Kurultayı'nın tam kanunsuzluk nedeniyle iptaline yönelik talebin reddine karar verilmiştir." açıklamasını yaptı.

CHP Olağanüstü Kurultayı, 21 Eylül Pazar günü yapılacak.

NE OLMUŞTU?

Kurultayın iptaline ilişkin süreç ilk olarak Çankaya İlçe Seçim Kurulu’na yapılan başvuruyla başladı. Ancak kurul, söz konusu talebi reddetti. Bunun üzerine delege, karara itiraz ederek dosyayı Ankara İl Seçim Kurulu’na götürdü. İl Seçim Kurulu ise başvuruyla ilgili “karar verilmesine yer olmadığına” hükmetti.

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY KARARI NEDEN ALINDI?

CHP yönetimi, İstanbul İl yönetiminin görevden uzaklaştırılmasının ardından 21 Eylül'de olağanüstü kurultay kararı aldı.

900'ün üzerindeki delege imzasıyla olağanüstü kurultay için Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na başvuru yapıldı.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin görevden uzaklaştırdığı 196 İstanbul üst kurul delegesi ise imzacılar arasında yer almadı.

"Maddi menfaat karşılığı iradesi değiştirildiği" iddia edilen bu delegeler büyük kongrede oy kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu ise seçimi 18 oyla kaybetti. Bu durumda hukukçular, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlığa geleceğini öne sürüyor.

CHP kurmayları ise iddiaların sadece 38. Olağan Kurultay'daki oy kullanma işlemine dönük olduğunu belirterek, bu delegeler olmadan yeni bir olağanüstü kurultay ile "delege iradesinin sakatlandığı" iddialarını da ortadan kaldıracağını savunuyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Kurultay'da maddi menfaatle delegelerin etkilendiği iddiası var. İspat şartı olduğu gerekçesiyle mahkemenin verdiği bir tedbir kararı var. İstanbul'da ve Ankara'da devam eden davalar da var. Her iki davada birbirini etkileyecek düzeyde." demişti.

Mahkeme ayrıca, CHP 38. İstanbul İl Kongresi'ndeki usulsüzlükler nedeniyle açılan ceza davasının dosyasını da İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi'nden talep etti.

CHP'YE AÇILAN KURULTAY DAVASININ GEÇMİŞİ

CHP'nin, 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayının iptali için ayrı ayrı mahkemelerde dava açmıştı.

Açılan iptal davaları 14 Şubat'ta Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirilmişti. Davanın 30 Haziran'daki celsesinde mahkeme, ceza yargılamasına konu davadaki görevsizlik kararına yapılan itirazın sonucunun beklenmesine karar vererek, duruşmayı 8 Eylül'e bırakmıştı.

CHP avukatları, 4-9 Eylül'ün CHP'nin kuruluş haftası olduğunu ve parti tüzüğünün 86. maddesi gereği bu tarihlerde kuruluş etkinlikleri yapılacağını belirterek, 8 Eylül'deki duruşmanın ertelenmesini talep etmişti.

Mahkeme, talebi makul bularak, duruşmanın 15 Eylül'de görülmesine karar vermişti.

15 Eylül'de görülen davada duruşmanın 24 Ekim 2025 tarihine ertelenmesine karar verildi.