  4. YSK merakla beklenen ''mutlak butlan'' kararını açıkladı

YSK, CHP'nin ''mutlak butlan'' itirazını reddetti

CHP, mutlak butlan kararı sonrası Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itiraz başvurusunda bulundu. YSK, mutlak butlan kararına ilişkin itirazı reddetti.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36'ncı Hukuk Dairesi, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38'inci Olağan Kurultayı’na ilişkin 'mutlak butlan' kararı verdi. 36'ncı Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin davayı 'konusuz kaldığı' gerekçesiyle sonuçlandıran kararını kaldırarak kurultayın yapıldığı tarihten itibaren iptaline karar verdi. Mahkeme ayrıca, kurultay sonrası yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultayların ve alınan kararların iptaline, Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki parti organlarının görevlerine devam etmesine hükmetti.

Kararla birlikte CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, parti genel merkezinde kurmaylarıyla gerçekleştirdiği acil durum toplantısında izleyecekleri yol haritasını duyurmuştu. Özel'in, mutlak butlan kararına karşı ilk hukuki itirazı Yargıtay’a yaptıklarını açıklamasının ardından, bugün de ikinci kritik adım atıldı.

Alınan kararlar doğrultusunda, CHP’nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu bugün Yüksek Seçim Kurulu'na resmi itiraz başvurusunda bulundu.

Yetki YSK'da

CHP tarafından YSK Başkanlığı'na yapılan başvuruda, seçim ile ilgili işlemlerde son karar yetkisinin YSK'da olduğu, bu yüzden de bölge adliye mahkemesinin kurultay ve kongreler sonucunda verilen mazbataların iptal edilemeyeceği belirtildi. CHP'nin YSK'ya vermiş olduğu dilekçede, kararın 'madden ve hukuken uygulanamaz' olduğu belirtilerek, 2025 yılında yapılan olağanüstü kurultay ve kongreler sonucunda düzenlenen mazbataların geçerli olduğunun tespiti istendi. Dilekçede ayrıca; 21 Eylül 2025 tarihli CHP 22'nci Olağanüstü Kurultayı, 24 Eylül 2025 tarihli İstanbul Olağanüstü İl Kongresi, 19 Ekim 2025 tarihli CHP İstanbul 39'uncu Olağan İl Kongresi ile 28-30 Kasım 2025 tarihlerinde yapılan 39'uncu Olağan Kurultay sonucunda düzenlenen mazbataların geçerli olduğunun belirlenmesi istendi. 

YSK itirazı reddetti

YSK, CHP kurultay davasında mutlak butlan kararına ilişkin yapılan itirazı reddetti. YSK Başkanı Serdar Mutta, "CHP’nin taleplerinin reddine oy birliğiyle karar verilmiştir." açıklamasını yaptı.

