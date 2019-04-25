CHP 26. Dönem Milletvekili Barış Yarkadaş, "YSK, AKP ve MHP'nin isteği üzerine yapacağı incelemeyle Türkiye'ye vakit kaybettiriyor" dedi.

Haber Global TV'de katıldığı Mesele adlı programda Maltepe ve Büyükçekmece'deki iddialara ilişkin konuşan CHP'li Yarkadaş, "İddialara konu olan tüm işlemler YSK'nın onayı, bilgisi ve talimatı doğrultusunda yapıldı. YSK hafızasını mı kaybetti?" diye konuştu.

Yarkadaş, Maltepe'deki itiraza ilişkin şu çarpıcı bilgiyi verdi:

"Milliyetçi Hareket Partisi ve AKP, İl Seçim Kurulu’na Maltepe sandıklarıyla ilgili bir itirazda bulundu. Dediler ki; 'Sandık Kurulları'nda görev alan devlet memurları dışarıdan getirildi. İlçe Seçim Kurulu bunun üzerine YSK’nın kendilerine verdiği talimatı gösterdi. Meselenin özeti şu: İlçe Seçim Kurulu sandıkları oluştururken 1089 sandık olduğu için, bunun iki katı memur istiyor. Yani yaklaşık 2 binin üzerinde memur arıyor. Fakat Maltepe civarında 2 bin memur yok. Bazıları görev almış, görevi bırakmış. Bazıları da görev almak istemediğini söylemiş.

Bunun üzerine Maltepe İlçe Seçim Kurulu, YSK’ya bir yazı yazıyor: ‘’Maltepe’de böyle bir sorunla karşı karşıyayız. Görevli memur bulamıyoruz. Çevre ilçelerden getirebilir miyiz?’’ diyorlar. Yüksek Seçim Kurulu yazılı talimatla 'Çevre ilçelerden getirebilirsiniz, ancak gelen kişilerin hangi dairede görevli olduğu nerede oy kullanacağı da tutanaklara yazılmalıdır' diyor. Şimdi AKP ve MHP diyor ki; 'Cumhuriyet Halk Partisi dışarıdan memur getirdi.' Bakın bu sandıkları CHP kurmuyor, bu görevlileri CHP belirlemiyor. Bunların tamamı Adalet Bakanlığı’nın silsilesi içerisinde kurulan yerler."

"MEMUR NASIL TAYİN EDİLDİ?"

CHP'li Barış Yarkadaş, Büyükçekmece'de yaşanan "seçmen - nüfus kaydırma" iddialarına ilişkin ise şu bilgileri verdi:

"Büyükçekmece Nüfus Müdürü Mehmet Mutlu'nun AKP mitinglerine gittiğini ve AKP ilçe başkanlığını ziyaret ettiğine ilişkin fotoğrafları yayınlamıştım. Şimdi nüfus kaydırma işlemi yaptığı iddia edilen tutuklu memurun o dairede nasıl görevlendirildiğine bakalım.

Valilik, Büyükçekmece Belediyesi'nden tayin edilmek üzere yeni kimlik kartı projesinde çalıştırılacak bir memur istiyor. Bunun üzerine Büyükçekmece Belediyesi de valilik ve kaymakamlık talimatı geldiği için bu kişiyi yeni kimlik kartı projesinde çalıştırılmak üzere kaymakamlığa tayin ediyor. Ama ne oluyor biliyor musunuz? Nasıl oluyorsa bu devlet memuru, bir ay sonra yeni kimlik kartı projesinden birden bire nüfus müdürü tarafından, adres beyan sisteminin başına getiriliyor. Elimde resmi evrakların tamamı var. Valilik yazışmaları, belediyelerin yazışmaları.

Eğer bir şey arıyorsanız gidin oralarda arayın. Cumhuriyet Halk Partisi, Büyükçekmece’de seçimi kazanmamış olsaydı, Sayın Mevlüt Uysal kazanmış olsaydı, emin olun ki bugün bu tartışmaların hiçbiri yapılmayacaktı. Şu tartışmanın ne kadar anlamsız olduğu ortada değil mi? AKP, Güngören’de kazanmış ona itiraz etmiyor, Ümraniye’de kazanmış itiraz etmiyor, Sancaktepe’de kazanmış itiraz etmiyor. Oralarda hile şaibe yok. Arkadaş deyin ki; politikalarımız tutmadı, mutfak yandı, tencere yandı, her politikamız çöktü. Seçmende gitti tercihini değiştirdi, Cumhuriyet Halk Partisi’ni seçti. Bu kadar basit. İneğin altında buzağı arıyorsunuz, boşa koyuyorsunuz dolmuyor, doluya koyuyorsunuz almıyor."