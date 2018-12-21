YSK kararı verdi: Erdoğan'a seçim yasağı yok !

YSK, sistem değişikliğinin ardından ilk kez yapılacak seçimde “partili Cumhurbaşkanı” olan Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim yasakları kapsamına alınmasına ilişkin İYİ Parti’nin başvurusunu reddetti. Buna göre Erdoğan, bakan ve milletvekillerinin 21-31 Mart günleri arasında makam araçlarını kullanamayacağı, açılış ve temel atma törenlerinin düzenlenemeyeceğine ilişkin seçim yasaklarından muaf olacak, seçim gününe kadar “Cumhurbaşkanı’ sıfatıyla devletin tüm olanaklarını kullanarak seçim propagandası yapabilecek.

Cumhuriyet gazetesinden Emine Kaplan'ın haberine göre YSK, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerle ilgili çalışmalarını sürdürürken, seçim yasaklarına ilişkin genelgeyi hazırladı. Bu aşamada İYİ Parti, bakanlar ve milletvekilleri ile birlikte Erdoğan’ın da seçim yasakları kapsamına alınması isteminde bulundu. Ancak YSK, anayasa gereği cumhurbaşkanının ‘devletin başı’ olduğu ve seçim yasaklarının cumhurbaşkanına uygulanamayacağı gerekçesiyle İYİ Parti’nin başvurusunu reddetti.

YSK ısrar etti

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Yasası, oy verme gününden önceki son 10 günü kapsayan dönemde “Başbakan, bakanlar ve milletvekilleri”, makam otomobilleri ve resmi hizmete tahsisli uçak, helikopter dahil her türlü aracın kullanılmasını yasaklıyor. Yasada geçen “başbakan” ifadesi, uyum yasası düzenlenmediği için çıkarılamadı. YSK’nin, seçim yasaklarıyla ilgili genelgede yeni sisteme geçilmesi nedeniyle bakanlar ve milletvekilleri yönünden bu yasağın uygulanması yönünde karar verdiği öğrenildi. 16 Nisan referandumundan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden AKP Genel Başkanı olmasının ardından yapılan 24 Haziran seçimlerinde “partili Cumhurbaşkanı” olarak yasak kapsamı dışında tutulmuştu. YSK, sistem değişikliğine rağmen aynı kararda ısrar etmiş oldu.



