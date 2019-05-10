YSK kararı verdi ! Mazbataları iptal edildi

YSK tarafından 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Tunceli Belediye meclis üyeliğine seçilen HDP'li Hıdır Demir, Özcan Ateş ve Metin Kılıç ile TKP'li Candan Badem ve merkez Meşeyolu köyünün muhtarı Hakkı Suvan ile Ovacık ilçesinin Gözeler köyü muhtarı Turgay Bilge'nin mazbataları, KHK ile ihraç edildikleri gerekçesiyle iptal edildi. YSK tarafından 6 kişinin mazbatalarının iptal gerekçesi, ilgili il ve ilçe seçim kurullarına iletildi.

YERLERİNE YEDEK ÜYELER SEÇİLDİ

Tunceli Belediye Başkanı TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu, YSK'nın yazısının, akşam saatlerinde kendilerine ulaştığını, 4 belediye meclis üyesine verilen mazbataların iptal edildiğini, yerlerine yedek üyelerin seçildiğini söyledi