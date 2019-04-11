YSK kararını verdi; 4 ilçede belediye başkanları değişecek

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) dün akşam aldığı kararıa Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen ve belediye başkanı seçilen adaylara mazbata verilmeyeceğini açıklamıştı.

YSK'da oy birliğiyle alınan bu kararın ardından 4 ilçe belediyesinde, yerel seçim sonuçlarına göre seçimi kazanan 4 aday mazbatasını alamayacak. Bu adaylar yerine ikinci sırada seçimi tamamlayan aday belediye başkanlığı koltuğuna oturacak.

Peki tamamını HDP'li adayların oluşturduğu o ilçeler hangileri ?

İŞTE MAZBATA ALAMACAYACAK O İSİMLER

Van Edremit - HDP'li Gülcan Kaçmaz Sayyiğit



Van Tuşba ilçesinde - HDP'li Yılmaz Berki



Van Çaldıran ilçesinde - HDP'li Leyla Atsak



Diyarbakır Bağlar - HDP'li Zeyyat Ceylan