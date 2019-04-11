YSK kararını verdi; 4 ilçede belediye başkanları değişecek

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) dün akşam aldığı kararıa Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen ve belediye başkanı seçilen adaylara mazbata verilmeyeceğini açıklamıştı.
YSK'da oy birliğiyle alınan bu kararın ardından 4 ilçe belediyesinde, yerel seçim sonuçlarına göre seçimi kazanan 4 aday mazbatasını alamayacak. Bu adaylar yerine ikinci sırada seçimi tamamlayan aday belediye başkanlığı koltuğuna oturacak.
Peki tamamını HDP'li adayların oluşturduğu o ilçeler hangileri ?
İŞTE MAZBATA ALAMACAYACAK O İSİMLER
Van Edremit - HDP'li Gülcan Kaçmaz Sayyiğit
Van Tuşba ilçesinde - HDP'li Yılmaz Berki
Van Çaldıran ilçesinde - HDP'li Leyla Atsak
Diyarbakır Bağlar - HDP'li Zeyyat Ceylan