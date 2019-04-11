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  4. 11 Nisan 2019 11:04

YSK kararını verdi; 4 ilçede belediye başkanları değişecek

YSK'nın "KHK ile ihraç edilen ve belediye başkanı seçilen adaylara mazbata verilmemesine ilişkin kararıyla birlikte mazbata alamayacak olan belediye başkanları da belli oldu.

YSK kararını verdi; 4 ilçede belediye başkanları değişecek
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) dün akşam aldığı kararıa Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen ve belediye başkanı seçilen adaylara mazbata verilmeyeceğini açıklamıştı.

YSK'da oy birliğiyle alınan bu kararın ardından 4 ilçe belediyesinde, yerel seçim sonuçlarına göre seçimi kazanan 4 aday mazbatasını alamayacak. Bu adaylar yerine ikinci sırada seçimi tamamlayan aday belediye başkanlığı koltuğuna oturacak.

Peki tamamını HDP'li adayların oluşturduğu o ilçeler hangileri ?

İŞTE MAZBATA ALAMACAYACAK O İSİMLER

Van Edremit - HDP'li Gülcan Kaçmaz Sayyiğit
 
Van Tuşba ilçesinde - HDP'li Yılmaz Berki
 
Van Çaldıran ilçesinde - HDP'li Leyla Atsak 
 
Diyarbakır Bağlar - HDP'li Zeyyat Ceylan

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