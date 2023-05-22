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YSK yurt dışında kullanılan oy sayısını açıkladı

YSK yurt dışında kullanılan oy sayısını açıkladı
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Yüksek Seçim Kurulu, yurt dışı temsilciliklerde 1 milyon 282 bin 802 oy kullanıldığını açıkladı.

Yüksek Seçim Kurulu, yurt dışı temsilciklerinde 1 milyon 282 bin 802, gümrüklerde ise 68 bin 611 olmak üzere toplamda 1 milyon 351 bin 413 seçmenin oy kullandığını açıkladı.

Yurt Dışı temsilciklerinde ve gümrük kapılarında 20 Mayıs'ta başlayan oy verme işlemi, 24 Mayıs'ta sona erecek.

Dış temsilciklerde oy verme işlemi, hafta içi ve hafta sonu yerel saatle 09.00 ile 21.00 arasında, başkonsolosluklara bağlı şehirlerde ise yerel saatle 09.00 ile 18.00 arasında yapılabilecek. Gümrük kapılarında ise 24 saat oy kullanılabilecek.

Etiketler ysk seçim oy sayısı
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