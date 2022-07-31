YSK'dan ''Erdoğan üçüncü kez aday olabilir mi?'' sorusuna yanıt

YSK'dan Liberal Demokrat Parti'nin "Cumhurbaşkanı Erdoğan hukuken üçüncü kez aday olabilir mi?" sorusuna yanıt geldi.

LDP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Kulaksız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Haziran 2022'de 'adaylığını' açıklamasından sonra Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) bir dilekçe vererek, "Erdoğan hukuken aday olabilir mi?" diye sordu.

"GÖRÜŞ BİLDİRİLMESİNE YER OLMADIĞINA OYBİRLİĞİ KARAR VERİLDİ"

YSK, yanıtında şu görüşlere yer verdi; "İlgili kanunda, YSK'nın görev ve yetkileri sayılmıştır. Sayılan bu görevler arasında özel nitelikli istemler konusunda görüş bildirme görev ve yükümlülüğü bulunmamaktadır. Yüksek Seçim Kurulu'nun görevleri arasında bulunmayan bir konuda görüş bildirilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerekmiştir. Açıklanan gerekçelerle görüş bildirilmesine yer olmadığına oybirliği karar verildi."

LDP'DEN YSK'YA İKİNCİ DİLEKÇE

LDP ise cevabın tartışmaları bitirmediğine dikkat çekerek YSK'ya ikinci bir dilekçe gönderdi ve "Temennimiz, demokrasiye ve tarihe karşı taşıdığınız sorumlulukla yapacağınız belirsizliği giderecek gerçek bir açıklama ile ülkemiz kamuoyunu tereddütte yer bırakmayacak şekilde bilgilendirmenizdir" diye talepte bulundu. Sözcü'de yer alan habere göre Kulaksız, YSK'nın konuya açıklık getirmemesi üzerine Anayasa Mahkemesi'ne de dilekçe verdi.