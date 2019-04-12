YSK'nın İstanbul kararı ne zaman açıklanacak ?

Yüksek Seçim Kurulu, AK Parti’nin Büyükçekmece’de taşımalı seçmenlerin tespit edilmesi üzerine 'seçimler iptal edilsin' başvurusuna yönelik talebini görüşmek için dün toplandı.

Ancak kurul, bir süre sonra 38 ilçede tamamlanan ve bütün oyların sayılmasına karar verilen Maltepe sonuçlarının gelmesini bekleme kararı alarak, oturumu erteledi.



YSK, Maltepe'deki 683 sandığın da sayılmasının ardından hem Büyükçekmece hem de İstanbul için AK Parti'nin ‘seçim iptal edilsin’ başvurusunu karara bağlamak için yeniden toplanacak. Öte yandan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün organizesinde 11 bin taşımalı seçmenin boş bina ve arsalara kaydedilmesiyle ilgili soruşturma kapsamında polislerin incelemesi de sürüyor.

Şimdi herkes YSK'nın İstanbul kararını ne zaman vereceğinin yanıtını arıyor.

Maltepe'de sayımlar devam ediyor! İşte son oy farkı...

İşte YSK'nın kritik Büyükçekmece toplantısı öncesi İstanbul'daki oy farkı