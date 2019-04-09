YSK'nın İstanbul kararı sonrası AK Parti'de 3 görüş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya gezisi öncesinde İstanbul seçimleriyle ilgili "neredeyse bütünü usulsüz" vurgusu yapıp, 2014'te Yalova ve Ağrı'da seçimlerin yenilendiğini anımsatmasının ardından, "iptal" olasılığı konuşulmaya başladı. Ancak AK Parti'de İstanbul seçimlerine ilişkin 3 farklı görüş öne çıkıyor.

Seçimin hemen ertesinde bir grup, seçim sonuçları ile ilgili "Sonuç kabul edilir, rakip aday tebrik edilir" görüşünü dile getiriyordu. Ancak parti yönetiminin, "organize usulsüzlük" gerekçesiyle tüm itiraz yollarını kullanacağını açıklaması, bu grubun önerisinin seçenek dışında kalmasına yol açtı.

Parti içinde uzun yıllardır siyaset yapan, içlerinde çok sayıda deneyimli siyasetçinin de bulunduğu bir grup, partinin hukuki itiraz haklarını kullanmasının doğal olduğuna, geçersiz oyların sayımına ilişkin itirazların da bu nedenle yapıldığına işaret ediyor.

Bu grupta yer alanlar, muhalefet adayı açısından "mağduriyet" algısı yaratacağı, ayrıca tüm muhalefet partilerinin Ekrem İmamoğlu'nun etrafında birleşme olasılığına işaret edip, seçim iptalinin doğru olmayacağını savunuyorlar.

Parti içinde bir grup ise her ne koşulda olursa olsun İstanbul'un AK Parti'nin hakkı olduğunu, usulsüzlüklerle İmamoğlu'nun önde çıktığını belirtip, seçim iptali dahil her türlü yasal yola başvurulması gerektiğini ileri sürüyor. Erdoğan ve Ali İhsan Yavuz'un açıklamaları dikkate alındığında, bu görüşü savunanların görüşlerinin yaşama geçme olasılığına yüksek şans tanınıyor.

KILIÇDAROĞLU'NUN ZİYARETİNİN ALTINDA NE YATIYOR?

İstanbul'da AK Parti'nin 38 ilçedeki tüm oyların yeniden sayılması için yaptığı başvurunun ardından, muhalefet partileri de harekete geçti.

AK Parti'nin başvrusunun hemen ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den randevu istedi ve görüşme sabah saatlerinde gerçekleşti. İki lider baş başa yaklaşık yarım saat süren görüşmede, Erdoğan'ın İstanbul seçimleriyle ilgili açıklamalarını da izledi.

Kılıçdaroğlu'nun ayrıca, seçim günü Pötürge'de çıkan olaylarda 2 partilinin yaşamını yitirmesi nedeniyle hem başsağlığı, hem de son gelişmeleri değerlendirmek için Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret edeceği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu'nun Akşener ziyaretini, İstanbul'daki gelişmeleri değerlendirmenin yanında, AK Parti'nin itiraz başvurusunu karara bağlamak için sabah saatlerinde toplanan Yüksek Seçim Kurulu'na son bir kez "hukuka uygun karar verin" çağrısı yapmak, Erdoğan'a da bir kez daha "millet iradesine saygılı olun" mesajı vermek için planladığı belirtiliyor.

TOPLANTI ÖNCESİNE DENK GETİRİLDİ

Bu plana uygun olarak iki liderin görüşmesi sonrasında yapılan açıklama da, YSK'nın toplanacağı saat olan 11.00 öncesine denk getirildi.

Kılıçdaroğlu, YSK üyelerine "vicdan ve hukuk" çerçevesinde karar vermeleri çağrısında bulunarak, "Bu olay demokrasi olayıdır. Olay artık bir büyükşehir belediye başkanı seçiminin ötesine geçmiştir" dedi.

Meral Akşener ise doğrudan Erdoğan'ı hedef aldı. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 1 Nisan'da yaptığı açıklamadaki, "1 oy fazla alan kazanır" sözlerini anımsatan Akşener, "Bu millet, kendi iradesiyle alay edeni, kendisinin iradesini sorgulayanı ve tekrar vesayetle savaştığını iddia edip arkasında durduğu politikacıların kendi vesayetlerini oluşturmaya başladığını gördüğü zaman, gerçekten sandıkta sağlam bir tokat atar" vurgusu yaptı.

CHP: İPTALİN BEDELİ AĞIR OLUR

CHP'de, AK Parti'nin "seçim iptalinin altyapısını" hazırladığı yorumu yapılsa da; bazı parti yöneticileri, "faturası ağır olacağı" için nihai noktada seçimin göze alınamayacağını savunuyor.

BBC Türkçe'ye değerlendirmede bulunan bir CHP MYK üyesi "Bu konudaki en önemli açmazları ekonomi. İstanbul herhangi bir kent değil, dünyanın gözü İstanbul'da. Seçim iptali, Türikye'nin demokrasiye vedasının en büyük göstergesi olur. Ekonomiyi nasıl toparlayacaklar? Dolar 8-10 lira aralığına yükselirse ne olur? Bedeli çok ağır olur. O nedenle seçim iptalini göze alamazlar. Bunun hesabını iyi yapmak zorundalar" görüşünü dile getiriyor.

CHP'liler, yeniden seçim halinde de İmamoğlu ile ilgili seçmende 'mağduriyet' ve 'masa başında kaybettirdiler' algısı oluşacağı için Yıldırım'ın ikinci kez kaybedebileceğine vurgu yapıyor.

Erdoğan'ın dile getirdiği Yalova ve Ağrı'da yenilenen seçimleri 2014'te CHP ve HDP adaylarının kazanması da örnek olarak gösteriliyor.

HANGİ SEÇENEKLER KONUŞULUYOR?

AK Parti'nin 'seçim iptali' dahil attığı adımları yakından izleyen CHP, öncelikle itiraz sürecinin sonuçlanmasını bekliyor.

CHP'nin tüm engellemelere rağmen, sandıkları koruyarak İstanbul'da seçimi kazandığını, AK Parti'nin itirazları sonrasında da "uyumayıp sandıkları beklediklerini" belirten CHP kaynakları, gelişen duruma göre tavır alacaklarını belirtiyor.

CHP'li üst düzey bir kaynak, günlerdir teyakkuz halinde olduklarını belirterek, "Elbette gelişen durumlara göre hareket edeceğiz. Ama şimdiye kadar üzerimize düşeni yaptık, hatta 'genel başkan YSK önüne bir sandalye atsın, otursun' diye bile düşünüldü. Ama tabii böyle bir adım doğru mu olur, yanlış mı olur, enine boyuna oturup konuşmamız gerekir" görüşünü dile getiriyor.

YENİDEN SEÇİM NE ZAMAN OLUR?

İstanbul'da seçimin iptal edilmesi halinde, hangi tarihte seçimin yapılacağı YSK takvimiyle belirlenmiş durumda.

Kurul'un 29 Mart'ta Resmi Gazete'de yayınlanan kararında, iptal edilen seçimlerin 2 Haziran 2019'da tekrarlanacağı hükme bağlandı.





