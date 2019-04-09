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  4. 09 Nisan 2019 09:45

YSK'nın İstanbul kararı sonrası AK Parti'den bir itiraz daha

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Olağanüstü itiraz yöntemini kullanarak bir kez daha YSK'ya gideceğiz" dedi.

YSK'nın İstanbul kararı sonrası AK Parti'den bir itiraz daha
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YSK, AK Parti’nin İstanbul için yaptığı ‘tüm oylar yeniden sayılsın’ itirazı üzerine toplandı. 14 saatlik toplantının ardından YSK, talebin reddedilmesine karar verdi.

Kararı duyuran AK Parti'nin YSK temsilcisi Recep Özel açıklamasında, "Seçim kurulunun yerleşmiş içtihatları var. Bu içtihatlara bağlı kalarak sayım talebimizi haklı buldu. 51 sandıkta sayım kararı aldı. Diğer taleplerimiz reddedildi ama bu sürecin bittiği anlamına gelmiyor. 51 sandıkta bütün oylar sayılacak. İstanbul’da 31 ilçede yeniden sayım talebimiz reddedildi" dedi.

Ayrıca YSK'nın ret kararı üzerine bir açıklama da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'dan geldi. Yavuz, "Bunca usulsüzlük ortadayken böyle bir karar verilmesi anlaşılır gibi değildir." şeklinde iddiada bulunarak olağanüstü itiraz yöntemini kullanarak YSK'ye gideceklerini belirtti.

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