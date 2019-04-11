YSK'nın mazbata karnesi: İşte mazbatası verilmeyen başkan sayısı

HDP’li başkanlara mazbata engeli devam ediyor. Seçimlerin sonuçlanmasının üzerinden 11 gün geçmesine karşın sadece 19 belediye başkanı mazbatasını alabildi.

3 büyükşehir, 5 il, 50 ilçe, 12 belde toplam 70 belediye kazanan HDP’ye 51 yerde şu ana kadar mazbata verilmedi. Mazbatası verilmeyen yerler arasında seçimin 248 bin fark ile kazanıldığı Diyarbakır ve 65 bin farkla kazanılan Mardin Büyükşehir Belediyeleri de bulunuyor.

Birgün gazetesinden Hüseyin Şimşek'in haberine göre yeni seçilen belediye eş başkanlarının büyük çoğunluğu görevine başlayamazken, HDP yöneticileri mazbataların geciktirildiği her gün demirbaşların da kayyumlar tarafından başka kurumlara devredildiğini ifade etti.

AK Parti’nin itiraz gerekçeleri arasında ilk sırada “geçersiz oylar” bulunuyor. Oyların yeniden sayılmasını isteyen AK Parti’nin bu hamlesinin itiraz edilen birçok yerde sonucu değiştirme ihtimali bulunmuyor. AK Parti, bazı ilçelerde ise oyların tamamının yeniden sayılmasını talep etti.

