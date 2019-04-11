YSK'nın mazbata karnesi: İşte mazbatası verilmeyen başkan sayısı
YSK'nın mazbata karnesi: İşte mazbatası verilmeyen başkan sayısı
Meteorolojiden yurt genelinde sağanak uyarısı
Meteorolojiden yurt genelinde sağanak uyarısı
ABD'den Türkiye'ye bir tehdit daha !
ABD'den Türkiye'ye bir tehdit daha !
YSK’ya itiraz süreci tamamlandı! Hangi parti hangi ilde itiraz etti?
YSK’ya itiraz süreci tamamlandı! Hangi parti hangi ilde itiraz etti?
Piyasaların gözü YSK'da; Dolar/TL yine 5,70 sınırında!
Piyasaların gözü YSK'da; Dolar/TL yine 5,70 sınırında!
İşte gazetelerin bugünkü manşetleri
İşte gazetelerin bugünkü manşetleri
İş arayanlara müjde ! Yabancı şirketler personel arıyor...
İş arayanlara müjde ! Yabancı şirketler personel arıyor...
CHP'li adayın mazbatası HDP'li adaya verildi ! Flaş açıklama...
CHP'li adayın mazbatası HDP'li adaya verildi ! Flaş açıklama...
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 11 Nisan 2019 09:05

YSK'nın mazbata karnesi: İşte mazbatası verilmeyen başkan sayısı

Yüksek Seçim Kurulu'nda 3 büyükşehir, 5 il, 50 ilçe, 12 belde toplam 70 belediye kazanan HDP’ye 51 yerde şu ana kadar mazbata verilmedi.

YSK'nın mazbata karnesi: İşte mazbatası verilmeyen başkan sayısı
A+ A-

HDP’li başkanlara mazbata engeli devam ediyor. Seçimlerin sonuçlanmasının üzerinden 11 gün geçmesine karşın sadece 19 belediye başkanı mazbatasını alabildi.

3 büyükşehir, 5 il, 50 ilçe, 12 belde toplam 70 belediye kazanan HDP’ye 51 yerde şu ana kadar mazbata verilmedi. Mazbatası verilmeyen yerler arasında seçimin 248 bin fark ile kazanıldığı Diyarbakır ve 65 bin farkla kazanılan Mardin Büyükşehir Belediyeleri de bulunuyor.

Birgün gazetesinden Hüseyin Şimşek'in haberine göre yeni seçilen belediye eş başkanlarının büyük çoğunluğu görevine başlayamazken, HDP yöneticileri mazbataların geciktirildiği her gün demirbaşların da kayyumlar tarafından başka kurumlara devredildiğini ifade etti.

AK Parti’nin itiraz gerekçeleri arasında ilk sırada “geçersiz oylar” bulunuyor. Oyların yeniden sayılmasını isteyen AK Parti’nin bu hamlesinin itiraz edilen birçok yerde sonucu değiştirme ihtimali bulunmuyor. AK Parti, bazı ilçelerde ise oyların tamamının yeniden sayılmasını talep etti.
 

yüksek seçim kurulu , ysk , kaç belediyede mazbata verilmedi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM